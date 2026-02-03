快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

台美經貿持續深化 台灣躍升美國第4大貿易夥伴

中央社／ 台北3日電
經濟部貿易署今天表示，根據美國海關去年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國，顯示台美經貿關係持續深化。本報系資料照
經濟部貿易署今天表示，根據美國海關去年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國，顯示台美經貿關係持續深化。本報系資料照

經濟部貿易署今天表示，根據美國海關去年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國，顯示台美經貿關係持續深化。

貿易署今天舉辦年度記者會，向媒體說明去年亮點成果與今年重點工作，署長劉威廉指出，今年將持續落實台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後續工作小組的運作，並多元拓銷全球市場，協助廠商布局海外生產基地。

貿易署副署長陳佩利表示，台灣去年貿易總額首度突破1兆美元，達1兆1244億美元，其中出口金額為6408億美元創下歷史新高，今年出口甚至可望進一步攀升至6600億美元。

為持續強化台美供應鏈夥伴關係，陳佩利指出，除近期完成的EPPD會議外，台灣也已與美國德州、亞利桑那州、佛羅里達州等13州簽署經貿合作備忘錄（MOU），協助有意擴展對美貿易與投資的業者探索商機、優化投資環境。她並指出，去年有超過140家台灣廠商參加「選擇美國投資高峰會」，是全球規模最大的代表團之一，今年5月3日至6日也將再度組團赴美參加。

在歐洲市場方面，貿易署表示，歐洲議會日前通過與「數位主權」相關的決議，未來將協助台灣業者掌握「AI超級工廠」等新興商機。

此外，陳佩利指出，中東歐目前已成為台灣最大的無人機出口市場，去年無人機出口最大市場為波蘭，金額約為5000萬美元，其次為捷克約2000萬美元，美國則以約1000萬美元排名第3，3國合計出口金額接近1億美元。

劉威廉強調，無人機出口規模目前看似不大，但屬於「從無到有」的產業發展階段，成長幅度相當可觀，預期將成為台灣未來具潛力的重要出口產品。

美國 市場 台美關係 關稅

延伸閱讀

海軍光6快艇甲板貼滿「神秘色塊」出海 疑測試無人機

「人人有權來美國」吳弭過往言論遭圍剿

執行長太愛SU7引發揣測？傳Ford密會小米談在美造車可能性

UG美國首店重開幕 單日再賣2400杯

相關新聞

台美經貿持續深化 台灣躍升美國第4大貿易夥伴

經濟部貿易署今天表示，根據美國海關去年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中...

扣件是「工業之米」 高雄市長陳其邁強調：爭取調降扣件輸美關稅

高雄市長陳其邁3日呼籲中央，後續與美國經貿協商中，應爭取調降扣件銷美關稅。

卸任前回顧三大目標 中研院長廖俊智：量子晶片製程躋身全球前五

中研院院長廖俊智任內大力推動量子、防疫與淨零三大科技發展目標，隨著今年即將卸任，廖俊智回顧任期成果表示，淨零科技已累積相...

勞動部歲末勞檢裁罰94萬元 籲雇主防範高風險作業

為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，以實際行動展現政府維護職場安全及防止勞工過勞的決心，勞動部長洪申翰、次長李...

瑞銀估聯準會續降息1至2次 前3季黃金目標價上看6,200美元

國際金價近日在大幅上漲後出現劇烈震盪，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆3日表示，在黃...

總統說的主權基金沒下文？ 國發會主委葉俊顯回應了

賴清德總統去年520就職周年時，曾宣布將成立國家主權基金，但至今未有明確進展。對此，國發會主委葉俊顯3日表示，目前國發會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。