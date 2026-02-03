卸任前回顧三大目標 中研院長廖俊智：量子晶片製程躋身全球前五

中研院院長廖俊智任內大力推動量子、防疫與淨零三大科技發展目標，隨著今年即將卸任，廖俊智回顧任期成果表示，淨零科技已累積相當進展，量子晶片製程更躋身全球前五大，顯示整體發展方向正確，也為台灣未來科研發展奠定重要基礎。

在淨零科技方面，廖俊智舉例，中研院從去碳燃氫等關鍵技術著手，早期幾乎是「從零開始」，目前已與台電完成65kW混氫型微氣渦輪發電系統的測試，並正進一步評估放大規模的可行性。

太陽光電方面，廖俊智說明，市售產品效率約落在22%左右，中研院一開始即直接鎖定33%的高效率目標，目前已逐步達成30%以上，且是在中型面積規模條件下完成，後續將朝量產技術推進，並深化與產業界的合作。以基礎研究單位而言，能在能源轉型這類務實技術上取得具體進展，成果相當難得。

量子科技也是中研院近年投入最集中的領域之一。廖俊智回憶，疫情初期即整合全台量子研究能量，經多次討論後，選定低溫超導量子作為發展主軸，集中資源投入量子晶片與量子電腦相關研究。後來中研院也成功自製量子晶片，並逐步擴充位元數、開放學研單位使用。他強調，發展重點並非單純「拚位元數」，而是在研發過程中找出影響穩定性與良率的關鍵技術，進而鎖定量子晶片製程作為台灣可與國際競逐的核心方向，結合既有半導體製造優勢，走出差異化路線。

廖俊智直言，雖然在量子電腦整體規模發展，美國、歐洲、日本與中國大陸仍走在前面，但台灣選擇專攻量子晶片製程，正是最具競爭力、也最符合自身產業DNA的發展路線，就量子晶片製程能力而言，台灣目前在全球已「排得上前段班」，實力可望位居世界前五名。

談到科研能否長期發展，廖俊智最後也回到「人才」這項根本問題。他直言，留才關鍵不只在薪資，而是整體研究環境的競爭力，包括先進儀器、穩定資源、生活條件，以及社會對研究人員的尊重與支持。隨著生命科學、數理科學與AI研究高度仰賴高端設備與算力，各國皆大舉投資科研基礎建設，台灣若要吸引國內外優秀人才來台並願意久留，就必須在研究環境與制度上持續優化，讓人才「願意來、留得住、做得久」，成為支撐科技發展的長期動能。