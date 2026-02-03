跟著台AI供應鏈前進美國！ 中華電信拿下數十億訂單

隨著AI趨勢加上美國製造需求，台灣AI伺服器廠商鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等廠商積極前進美國設廠，中華電信（2412）秉持「台商在哪，中華電信就在哪」深耕美國市場，長伴台商左右，中華電信總經理林榮賜指出，美國子公司持續取得AI伺服器供應鏈專案，成長動能強勁，預期挹注2026年數十億的營收成長。

中華電信深耕美國市場超過20年，近年台積電（2330）前進美國亞利桑那設廠，中華電信就全力支援，搶進半導體在美國設廠的智慧解決方案商機，近年隨著台商擴大「美國製造」布局，中華電信也擴大美國子公司布局，去年第1季擴展亞利桑那州辦公室、5月在德州開設新據點。

現在中華電信美國子公司-中華電信全球（CHT Global），設點涵蓋美國加州聖荷西、紐約、亞利桑那鳳凰城與德州達拉斯，提供從專線連結、語音與網路通訊、資料中心託管、企業行動方案，到5G企業專網、系統整合等多元資通訊服務，致力協助台商順利拓展美國市場。

林榮賜指出，中華電信旗下國際事業群，在新加坡與泰國成功完成建廠專案， 帶動東南亞市場營收年成長12%，馬來西亞子公司於2025年12月正式營運，因應當地需求成長，就近提供更即時、效率更佳的資通訊服務。

最受關注的是中華電信美國子公司，林榮賜表示，美國子公司持續取得AI伺服器供應鏈專案，成長動能強勁，預期挹注2026年數十億的營收成長。

去年中，中華電信才剛宣布美國子公司在德州達拉斯（Dallas）設立全新服務據點，中華電信認為，德州作為美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的台商重鎮；同時憑藉其卓越的港口建設，綠電、天然氣、水資源的豐沛供應，加上優惠的稅賦制度，已成為台商製造業赴美設廠之首選，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業皆相繼宣布在德州建廠或擴產，儼然形成堅實的台商新聚落，此也將帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信指出，進駐達拉斯，看準德州龐大的產業發展潛力，期望更貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向之專業技術與服務支援，成為台商拓展海外業務的重要後盾。