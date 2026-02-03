勞動部歲末勞檢裁罰94萬元 籲雇主防範高風險作業

為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，以實際行動展現政府維護職場安全及防止勞工過勞的決心，勞動部長洪申翰、次長李健鴻及次長黃玲娜分別率隊，於3日在北、中、南三地會同地方政府及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查。

勞動部呼籲事業單位，務必落實各項職安衛設施、管理機制，妥善安排加班時數、加班費給付及休息休假。此次聯合檢查，共計發現事業單位違反34項次、停工6項次，裁罰94萬元。

洪申翰指出，農曆春節將近，各事業單位歲修、趕工與臨時性作業明顯增加，職業災害風險同步升高，尤其營造工程、鋼鐵業、石化業等產業正處於年前趕工高峰期，稍有疏忽便可能釀成重大事故。各公民營機構與業者絕不能掉以輕心，必須強化安全管理，以確保勞工生命安全不再被忽視。

洪申翰表示，近期發生營造工地新建工程電梯井墜落、民宅地下沉砂井從事結構補強作業中毒等重大職災，不僅造成勞工個人身體受傷外，亦可能導致罹災者家庭生計困境。

洪申翰提到，勞動部已在今年1月展開「強化職場減災行動計畫」，透過源頭防災、部會合作、公私協力、監督檢查及科技輔助等面向，推動各項減災策略，要把風險擋在最前面。

他說，勞動部也在1月28日展開「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，將直接列管職業災害頻率高、違規紀錄頻繁的廠場及工地，並且公開名單，讓事業單位確實為勞工的生命安全負責，只有改善措施真正到位，現場風險徹底消失，才會解除列管。

洪申翰強調，此次聯合檢查，違反《職業安全衛生法》部分，均將依法裁罰，但「處罰絕非最終目的」，真正的重點在於雇主必須投注工安資源，從源頭落實職災預防，保障勞工安全，針對今日所檢查的重大營造工程、大型鋼鐵工廠、石化廠業者實施聯合檢查，結果如下：

一、南亞科5A公用廠建築及環境工程共違反14次、停工5項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、火災預防等防護措施不足為主。

二、中龍鋼鐵股份有限公司共違反14項次、停工1項次，違反內容以墜落、感電、機械捲夾、物體飛落及局限空間等防護措施不足為主。

三、台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠共違反6項次，違反內容以火災爆炸、感電、化學品管理等防護措施不足為主。

勞動部表示，為預防歲修趕工作業因疏忽而發生危險或提高過勞風險，已自今年1月23日起執行為期40天之「春安期間加強職場防災實施計畫」，至今已實施檢查1,655家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次，督促事業單位落實各項防災措施，並確實遵守預防過勞的規定。