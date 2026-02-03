瑞銀估聯準會續降息1至2次 前3季黃金目標價上看6,200美元

國際金價近日在大幅上漲後出現劇烈震盪，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆3日表示，在黃金四大需求支撐因素未改變之下，加上地緣政治波動、美元相對疲弱，仍繼續看好黃金作為分散風險的重要資產，今年前3季目標價為每英兩6,200美元，不過，待美國期中選局後可能回落至5,800美元。

隨著美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席後，市場出現動盪。瑞銀3日舉行2026年經濟與投資年度展望媒體簡報會，胡一帆指出，過去華許以縮表著稱，但在聯準會偏鴿的情況下，認為華許將會更務實，並研判美國會持續降息路徑，預估第2季起至下半年聯準會將降息一至兩次。

面對國際金價近日出現劇烈震盪，胡一帆表示，全球每年黃金供給量約為5,000噸，其中約20％由各國央行購入作為外匯儲備，20％用於ETF金融投資，25％則用於金幣與金條市場，剩餘則是金銀首飾等其他需求，隨著四大需求持續存在，仍繼續看好黃金，今年前3季度黃金目標價上看每英兩6,200美元，待美國期中選舉後，可能回落至5,800美元。

針對美元後續看法，胡一帆指出，美元在去年貶值10%，成為歷史上第二大貶幅，僅次於1973年第一次石油危機期間，主要是受美國債務上升及聯準會實施降息政策所致，今年仍有下行壓力將延續走弱格局；最看好的幣別則是澳幣和歐元。至於債券部分，可關注高評級、投資級債券、新興市場債等。

另外，股市方面，胡一帆認為，AI是一個劃時代的趨勢，今年股市仍離不開AI，根據統計，去年全球AI資本支出接近4,300億美元，今年資本支出上看5,700億美元，預估2030年AI資本支出上看1.3兆美元。她也指出，未來AI投資將朝向兩大方向，除了代理型AI將引領下一輪投資成長之外；機器人未來預估將朝向to C（消費者），進入越來越多的人類生活。