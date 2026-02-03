總統說的主權基金沒下文？ 國發會主委葉俊顯回應了

賴清德總統去年520就職周年時，曾宣布將成立國家主權基金，但至今未有明確進展。對此，國發會主委葉俊顯3日表示，目前國發會正在評估以策略型主權基金、透過專法的方式來執行，相關部會也正持續進行資訊蒐集與資源盤點，確保主權基金能有效發揮功能。

葉俊顯指出，基金運作的前提在於財務穩定性，政府正積極參考國際經驗，包括新加坡淡馬錫等案例；整體來看，各國主權基金的設立目的與籌資方式並不相同，部分國家亦選擇不另訂專法，以維持基金運作的獨立性與彈性。

國發會副主委高仙桂補充，目前主權基金進度仍在評估階段，包括國發會、央行、財政部等相關單位，均同步就主權基金的可行性進行研究，也尚未決定由哪個單位主責。

高仙桂指出，評估重點不僅在於是否成立主權基金，更包括採取何種制度設計，例如是否需要專法、是否設立專責機構，以及最重要的社會共識。她強調，主權基金一旦啟動，影響層面廣泛，政府必須充分了解民間看法與疑慮，審慎評估外在環境變化後，再決定最合適的推動方式；目前相關討論持續進行中。