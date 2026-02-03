快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產「1家電」 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

總統說的主權基金沒下文？ 國發會主委葉俊顯回應了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。記者林海／攝影
國發會主委葉俊顯。記者林海／攝影

賴清德總統去年520就職周年時，曾宣布將成立國家主權基金，但至今未有明確進展。對此，國發會主委葉俊顯3日表示，目前國發會正在評估以策略型主權基金、透過專法的方式來執行，相關部會也正持續進行資訊蒐集與資源盤點，確保主權基金能有效發揮功能。

葉俊顯指出，基金運作的前提在於財務穩定性，政府正積極參考國際經驗，包括新加坡淡馬錫等案例；整體來看，各國主權基金的設立目的與籌資方式並不相同，部分國家亦選擇不另訂專法，以維持基金運作的獨立性與彈性。

國發會副主委高仙桂補充，目前主權基金進度仍在評估階段，包括國發會、央行、財政部等相關單位，均同步就主權基金的可行性進行研究，也尚未決定由哪個單位主責。

高仙桂指出，評估重點不僅在於是否成立主權基金，更包括採取何種制度設計，例如是否需要專法、是否設立專責機構，以及最重要的社會共識。她強調，主權基金一旦啟動，影響層面廣泛，政府必須充分了解民間看法與疑慮，審慎評估外在環境變化後，再決定最合適的推動方式；目前相關討論持續進行中。

主權基金 國發會 專法 葉俊顯

延伸閱讀

重啟公地放領！全國首批「大南澳台拓地」 農民終於領到土地權狀

影／台北國際書展開幕 賴清德總統：找一位好老師不如找好書

藍白注意了！賴清德滿意度恐現「黃金交叉」 醫曝他2028連任機率

賴總統盼民眾評評理 許宇甄批賴淪「名嘴總統」格局盡失

相關新聞

國發會喊出目標：今年經濟成長率4.56% 人均GDP挑戰42170美元

國發會今日舉行年終記者會，仍將AI作為今年台灣經濟發展主軸，主委葉俊顯更喊出，今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均G...

總統說的主權基金沒下文？ 國發會主委葉俊顯回應了

賴清德總統去年520就職周年時，曾宣布將成立國家主權基金，但至今未有明確進展。對此，國發會主委葉俊顯3日表示，目前國發會...

確保穩定供電 廉政署台電公司共同打造採購廉政平台

為了確保北部地區穩定供電，完成國家能源轉型重要政策，台電公司預計辦理預算金額達新臺幣435億元的海事工程採購案，為了使案...

影／國發會2026經濟展望 葉俊顯預測台灣人均GDP將超過4萬美元

國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元...

北市「南京龍江公辦都更案」投34.06億 花敬群：今年估再推8案招商

國家住宅及都市更新中心主導的台北市南京龍江公辦都更案，今天舉行簽約典禮，規畫結合住宅、醫療、教育與商業機能的全齡示範社區...

EPPD六年來首度實體會談 龔明鑫：台是美強化AI經濟安全重要夥伴

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，經濟部長龔明鑫表示，這是2020年首度召開以來，第一次雙方主談...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。