北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

確保穩定供電 廉政署台電公司共同打造採購廉政平台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為了確保北部地區穩定供電，完成國家能源轉型重要政策，台電公司預計辦理預算金額達新臺幣435億元的海事工程採購案。圖／本報系資料照片
為了確保北部地區穩定供電，完成國家能源轉型重要政策，台電公司預計辦理預算金額達新臺幣435億元的海事工程採購案。圖／本報系資料照片

為了確保北部地區穩定供電，完成國家能源轉型重要政策，台電公司預計辦理預算金額達新臺幣435億元的海事工程採購案，為了使案件能如期如質的完成，廉政署受台電公司邀請，偕同經濟部於115年2月3日共同參與「協和電廠更新改建計畫-海事工程採購案」廉政平臺宣示暨第一次聯繫會議，期透過跨域合作，有效管控違失不法風險的發生，杜絕不當外力干預，使同仁安心勇於任事，確保工程的品質及安全，共同守護對人民穩定供電的承諾。

法務部廉政署長馮成致詞表示，廉政署成立十四年以來，社會大眾初期的印象多為「查緝貪腐」，然而，為落實國家「反貪倡廉」的願景，廉政工作不應僅止於事後打擊，更應提前布局，而「防貪的最好作為就是採購廉政平臺」。

馮成指出，目前全國已成立 97 案廉政平臺，機關採購廉政平臺集合所有正向力量，邀集檢察、調查、專家學者等公、私部門共同參與，透過公私協力、跨域合作，達成行政透明及全民監督之效果，以排除不當外力介入。今日台電公司成立廉政平臺的宣示儀式只是開始，未來廉政署會義不容辭的持續協助經濟部及台電公司透過每一次的聯繫會議管控各類風險，讓工程順利完成創造多方共贏。

台電 經濟部 會議 供電

