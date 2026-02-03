省電又優化營運！商業服務業節能設備汰換補助 自2月10日起受理申請

經濟部2026年商業服務業節能設備汰換補助將於2026年2月10日開放線上申請，有需求的企業屆時可至補助網站（https://www.essc.org.tw）提出申請。這年度補助受理至2026年4月10日止，經費用罄將提前截止，請企業及早準備相關資料提出申請，以免向隅。

經濟部商業發展署表示，這次補助品項包含一級能效空調、電冰箱、瓦斯爐（燃氣台爐）、具節能標章照明燈具、冷凍櫃、熱泵熱水器等設備，在不超過各品項補助上限前提下，補助購置金額的50%，每一申請單位最高補助50萬元，企業可依實際需求汰換設備並申請補助。

為推動國家節能減碳目標，同時協助商業服務業加速汰換老舊設備、降低營運成本，經濟部持續辦理「商業服務業節能補助計畫」，近三年來已累計補助超過5.7萬家次業者投入節能改善，汰換超過10萬台空調設備及56萬具照明燈具，累計每年節電約6.8億度、減碳約33.6萬公噸，顯示服務業者的踴躍參與以及節能減碳的實質成效。

經濟部商業發展署指出，以某大型飯店為例，汰換1,000盞燈具，全面升級館內照明設備，整體用電量降低約20%，每月節省超過1萬度電，同時營造更明亮、溫馨的住宿環境，顧客滿意度亦隨之提升。業者表示，設備更新不僅有效降低能源成本，也有助於優化服務品質，提升整體營運表現。

節能補助的效益同樣擴及中小型與傳統產業，以南部某成立逾70年的傳統糕餅業者為例，透過補助分階段汰換空調、照明與冷凍設備，包括約120具節能標章照明燈具，以及一級能效冷氣與冷凍設備各1台。業者指出，設備汰換後不僅減輕長時間製作糕餅所需的用電負擔，也改善高溫作業環境，並有助於穩定產品保存品質與提升員工工作舒適度，為傳統產業的日常營運帶來實質助益。

經濟部商發署表示，這次補助計畫採全線上申請，補助網站（https://www.essc.org.tw）另有提供補助要點、懶人包及常見問答等供各界隨時查閱，業者提出申請後，亦可於網站即時查詢申請進度。針對補助如有疑問，亦可洽詢服務專線（02-8978-5999）。

後續將陸續舉辦補助計畫說明會，協助業者掌握補助規定及申請流程，相關場次資訊與報名方式，將統一公告於補助網站。誠摯邀請商業服務業踴躍申請，透過政府資源，升級營業設備，實現省電、省錢又永續的經營目標。