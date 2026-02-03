想找穩賺不賠標的？勞退自提「政府保證收益、複利滾存」

最近市場行情直直漲，找不到可以高獲利的下手標的，或是擔心市場波動起伏讓到手的獎金縮水嗎？勞動部表示，勞工如果有這樣的憂慮，可以自願提繳退休金，由政府幫勞工投資，絕對是穩賺不賠的資產配置方式。

勞動部說明，勞工退休金條例明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6％的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工亦可在每月工資6％範圍內自願提繳退休金，享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。

勞工提繳的退休金，統籌由勞動基金運用局投資運用，每年收益分配後，又再投資運用，具有複利滾存效果，並且勞工領取退休金時，運用收益依法不會低於2年定期存款利率，確保勞工退休金都能領得到而且不打折。

勞動部進一步說明，考量勞工退休金是勞工老年經濟保障的來源之一，勞動基金投資著重基金長期穩健收益為原則，故在資產配置上，注重分散投資風險，朝向全球化及多元化布局，以兼顧基金安全性及收益性。

勞動基金運用局2025年截至12月的投資收益率為15.6012%，近5年平均收益率為10.28%，相較市面上投資標的，並未落後，絕對是勞工朋友領到獎金後，可以考慮的資產配置方式。

勞動部提醒，勞工自願提繳退休金的好處，包含：勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，自願提繳的退休金並可從當年度個人所得總額扣除，節省應繳納所得稅，等於先賺上一筆。

總而言之，自願提繳對勞工退休金的累積，絕對是一個穩賺不賠的抉擇，還沒有自願提繳的勞工，年後就開始吧！