快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

失業勞工子女就學補助 2月3日起受理申請

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，114學年度第2學期補助自115年2月3日起開始受理，至3月22日截止申請。

勞動部表示，為更即時協助驟然失業工作收入減少之勞工，減輕其子女就學負擔，勞動部已自114學年度第1學期起擴大補助對象，非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（3月22日）以前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、於114年12月23日至115年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、於114年3月23日至115年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日者。

三、於114年3月23日至115年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月者。

四、於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記者。（依本條件提出申請者，應於115年4月21日以前，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，始核給本補助。）

五、除上述條件外，申請人子女須就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍。

勞動部表示，有鑑於物價調漲，大專校院子女就學費用，對於失業勞工相對沉重，故自114學年度第1學期起，除擴大補助對象外，另提高補助標準：

公立大專校院子女每學期每名補助由1萬3,600元提高至1萬5,000元，私立大專校院子女每名補助由2萬4,000元提高至2萬6,000元，公立高中職子女每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6,000元外，每人另加給2成5,200元的補助，一人為3萬1,200元，2名子女合計為6萬2,400元。

此外，自114學年度第1學期起，也取消「排富條款」，使近1年所得驟減經濟陷入困境的失業勞工，也同樣能申請失業勞工子女就學補助，減輕其負擔。

勞動部提醒，申請人之子女就讀私立大專校院者，教育部自112學年度第2學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元(3.5萬元/年)」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領。

另外，若子女就讀高中職，已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費(即學費繳款單，學費顯示為零元)者或已申請其他政府就學補助措施者，不可重複請領本就學補助。

勞動部說明，為加強落實簡政便民，已於網站建置多元線上申請方式，除以自然人憑證提出申請外，亦可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式於線上提出申請。另以自然人憑證提出申請者，可於線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間。

為能使民眾即時取得補助訊息，申請人申請後如需補件及勞動部於寄送審核結果通知時，除以紙本通知外，並將同時發送簡訊，使申請人能即時接收重要訊息。

失業給付 公立高中職

延伸閱讀

中區春安聯合檢查中龍鋼鐵 勞動部籲守住安全底線

「台灣就業通」優化 全新LINE「就業通小幫手」上線

北市失業家庭子女學費補助開跑 最高35800優於中央補助

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

相關新聞

國發會喊出目標：今年經濟成長率4.56% 人均GDP挑戰42170美元

國發會今日舉行年終記者會，仍將AI作為今年台灣經濟發展主軸，主委葉俊顯更喊出，今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均G...

影／國發會2026經濟展望 葉俊顯預測台灣人均GDP將超過4萬美元

國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元...

北市「南京龍江公辦都更案」投34.06億 花敬群：今年估再推8案招商

國家住宅及都市更新中心主導的台北市南京龍江公辦都更案，今天舉行簽約典禮，規畫結合住宅、醫療、教育與商業機能的全齡示範社區...

EPPD六年來首度實體會談 龔明鑫：台是美強化AI經濟安全重要夥伴

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，經濟部長龔明鑫表示，這是2020年首度召開以來，第一次雙方主談...

台美聯合艦隊合作模式 林佳龍：雙向投資共生夥伴關係

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，外交部長林佳龍表示，日前他提出「台美聯合艦隊」合作模式，也就是...

EPPD深化合作 AI供應鏈成立工作小組、美方鎖定AI Action Plan

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，有關AI、關鍵礦物、無人機供應鏈如何強化合作，經濟部長龔明鑫說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。