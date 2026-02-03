失業勞工子女就學補助 2月3日起受理申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，114學年度第2學期補助自115年2月3日起開始受理，至3月22日截止申請。

勞動部表示，為更即時協助驟然失業工作收入減少之勞工，減輕其子女就學負擔，勞動部已自114學年度第1學期起擴大補助對象，非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（3月22日）以前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、於114年12月23日至115年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、於114年3月23日至115年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日者。

三、於114年3月23日至115年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月者。

四、於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記者。（依本條件提出申請者，應於115年4月21日以前，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，始核給本補助。）

五、除上述條件外，申請人子女須就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍。

勞動部表示，有鑑於物價調漲，大專校院子女就學費用，對於失業勞工相對沉重，故自114學年度第1學期起，除擴大補助對象外，另提高補助標準：

公立大專校院子女每學期每名補助由1萬3,600元提高至1萬5,000元，私立大專校院子女每名補助由2萬4,000元提高至2萬6,000元，公立高中職子女每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6,000元外，每人另加給2成5,200元的補助，一人為3萬1,200元，2名子女合計為6萬2,400元。

此外，自114學年度第1學期起，也取消「排富條款」，使近1年所得驟減經濟陷入困境的失業勞工，也同樣能申請失業勞工子女就學補助，減輕其負擔。

勞動部提醒，申請人之子女就讀私立大專校院者，教育部自112學年度第2學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元(3.5萬元/年)」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領。

另外，若子女就讀高中職，已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費(即學費繳款單，學費顯示為零元)者或已申請其他政府就學補助措施者，不可重複請領本就學補助。

勞動部說明，為加強落實簡政便民，已於網站建置多元線上申請方式，除以自然人憑證提出申請外，亦可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式於線上提出申請。另以自然人憑證提出申請者，可於線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間。

為能使民眾即時取得補助訊息，申請人申請後如需補件及勞動部於寄送審核結果通知時，除以紙本通知外，並將同時發送簡訊，使申請人能即時接收重要訊息。