影／國發會2026經濟展望 葉俊顯預測台灣人均GDP將超過4萬美元
國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元，他同時也呼籲國會能夠支持台美貿易協議，否則將衝擊傳統產業。
葉俊顯表示，在2025年高基期背景下，國內機構普遍預測今年台灣經濟呈現中度成長，而國際投資機構則預測較為樂觀，經濟成長率多在4%以上，國發會目前將台灣今年經濟成長率目標訂為4.56%，比國發會基準預測值4.11%、主計總處預測值的3.54%都略高。葉俊顯指出，今年我國人均GDP有望超過4萬美元，主計總處預測約40951美元，國發會目標則是42170美元，皆超越日本與韓國。
展望今年，葉俊顯說台灣仍需面臨美國經貿政策不確定性、地緣政治分化風險，中國則有內需疲弱、產能過剩外溢、低價傾銷和高層權力震盪等風險，而且還有來自AI估值與實際獲利落差、全球央行貨幣政策分歧等金融市場的變化，這些都是不確定因素。
