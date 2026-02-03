快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國發會2026經濟展望 葉俊顯預測台灣人均GDP將超過4萬美元

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
國發會今天舉行年終記者會，由主委葉俊顯（右二）帶領副主委高仙桂（左二）等人出席，說明台灣經濟預測。記者杜建重／攝影
國發會今天舉行年終記者會，由主委葉俊顯（右二）帶領副主委高仙桂（左二）等人出席，說明台灣經濟預測。記者杜建重／攝影

國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元，他同時也呼籲國會能夠支持台美貿易協議，否則將衝擊傳統產業。

葉俊顯表示，在2025年高基期背景下，國內機構普遍預測今年台灣經濟呈現中度成長，而國際投資機構則預測較為樂觀，經濟成長率多在4%以上，國發會目前將台灣今年經濟成長率目標訂為4.56%，比國發會基準預測值4.11%、主計總處預測值的3.54%都略高。葉俊顯指出，今年我國人均GDP有望超過4萬美元，主計總處預測約40951美元，國發會目標則是42170美元，皆超越日本與韓國。

展望今年，葉俊顯說台灣仍需面臨美國經貿政策不確定性、地緣政治分化風險，中國則有內需疲弱、產能過剩外溢、低價傾銷和高層權力震盪等風險，而且還有來自AI估值與實際獲利落差、全球央行貨幣政策分歧等金融市場的變化，這些都是不確定因素。

國發會主委葉俊顯表示，國發會將台灣今年經濟成長率目標訂為4.56%。記者杜建重／攝影
國發會主委葉俊顯表示，國發會將台灣今年經濟成長率目標訂為4.56%。記者杜建重／攝影
國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元。記者杜建重／攝影
國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元。記者杜建重／攝影
國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元。記者杜建重／攝影
國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元。記者杜建重／攝影
國發會主委葉俊顯表示，國發會目前將台灣今年經濟成長率目標訂為4.56%，比國發會基準預測值4.11%、主計總處預測值的3.54%都略高。記者杜建重／攝影
國發會主委葉俊顯表示，國發會目前將台灣今年經濟成長率目標訂為4.56%，比國發會基準預測值4.11%、主計總處預測值的3.54%都略高。記者杜建重／攝影

經濟成長率 國發會

延伸閱讀

經濟不樂觀？粵浙贛等13省市降GDP目標 調至4.5%到5.5%

中國多地下調GDP增長目標 專家料全國目標也下降

信保機制赴美投資資金怎來？ 國發會：國發基金與公股共同出資

國發會：去年公共建設整體執行數達7786億元創新高

相關新聞

國發會喊出目標：今年經濟成長率4.56% 人均GDP挑戰42170美元

國發會今日舉行年終記者會，仍將AI作為今年台灣經濟發展主軸，主委葉俊顯更喊出，今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均G...

影／國發會2026經濟展望 葉俊顯預測台灣人均GDP將超過4萬美元

國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元...

北市「南京龍江公辦都更案」投34.06億 花敬群：今年估再推8案招商

國家住宅及都市更新中心主導的台北市南京龍江公辦都更案，今天舉行簽約典禮，規畫結合住宅、醫療、教育與商業機能的全齡示範社區...

EPPD六年來首度實體會談 龔明鑫：台是美強化AI經濟安全重要夥伴

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，經濟部長龔明鑫表示，這是2020年首度召開以來，第一次雙方主談...

台美聯合艦隊合作模式 林佳龍：雙向投資共生夥伴關係

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，外交部長林佳龍表示，日前他提出「台美聯合艦隊」合作模式，也就是...

EPPD深化合作 AI供應鏈成立工作小組、美方鎖定AI Action Plan

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，有關AI、關鍵礦物、無人機供應鏈如何強化合作，經濟部長龔明鑫說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。