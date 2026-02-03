影／國發會2026經濟展望 葉俊顯預測台灣人均GDP將超過4萬美元

國發會今天舉行年終記者會，主委葉俊顯喊出今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元，他同時也呼籲國會能夠支持台美貿易協議，否則將衝擊傳統產業。

葉俊顯表示，在2025年高基期背景下，國內機構普遍預測今年台灣經濟呈現中度成長，而國際投資機構則預測較為樂觀，經濟成長率多在4%以上，國發會目前將台灣今年經濟成長率目標訂為4.56%，比國發會基準預測值4.11%、主計總處預測值的3.54%都略高。葉俊顯指出，今年我國人均GDP有望超過4萬美元，主計總處預測約40951美元，國發會目標則是42170美元，皆超越日本與韓國。