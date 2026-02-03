北市「南京龍江公辦都更案」投34.06億 花敬群：今年估再推8案招商

國家住宅及都市更新中心主導的台北市南京龍江公辦都更案，今天舉行簽約典禮，規畫結合住宅、醫療、教育與商業機能的全齡示範社區，全案投資金額約34.06億，預計2031年完工。住都中心董事長花敬群表示，預計將再推8案招商，要將精華區零碎地轉為鄰里綠洲。

花敬群指出，南京龍江案是國防部土地和與國家住都中心合作成果，透過安居專案，協助20幾戶為國家戎馬一生的退員搬回自己老家，或循包租代管方式搬遷到社宅。正式招商前，政府先行承擔風險，協助地主進行意願整合，取得所有公私地主參與意願，完成前期安置規畫，這套運作模式能大幅降低開發不確定，讓都市更新推動更順遂。

花敬群說，國家住都中心過去7年間，已成功決標18個公辦都更案，今天簽約的南京龍江案是第16案，鄰近的中山長春案已準備在三月簽約。

本案以世代共融與友善育兒為開發核心，規畫興建一棟地上21層地下4層大樓，結合住宅、醫療、教育與商業機能，打造兼具公共性與生活感的全齡示範社區。全案投資金額約34.06億元，預計2031年完工。

花敬群指出，2026年國家住都中心預計將再推出8案招商，持續與更多優質團隊合作，將精華區零碎地轉為鄰里綠洲。

宏盛建設董事長林新欽表示，此案為宏盛建設首次跨足公辦都更案，未來將持續秉持誠信理念，與國家住都中心聯手，在台北核心點打造一座兼具永續居住與育兒風景的時代地標，實現與環境共生與健康共榮的社區環境。

住都中心說，南京龍江案由建物更新轉向城市演進，透過配置公共服務與生活機能，回應少子化、育兒與安老需求。出資人宏盛建設規畫跨世代共耕田園、親子遊戲場及展演廣場，將新闢公園與復華公園串連成全齡共融的都市綠廊。

住都中心指出，透過本案連續綠地開放空間與景觀，讓南京復興站捷運樞紐與周邊公園綠地有效串接，使綠意延伸至基地，形成綠意軸帶，延伸至中山長春公辦都更案，藉由大範圍的都市更新效應，提升都市整體空間。