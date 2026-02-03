EPPD六年來首度實體會談 龔明鑫：台是美強化AI經濟安全重要夥伴

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，經濟部長龔明鑫表示，這是2020年首度召開以來，第一次雙方主談人實體面對面地舉行會議。我方參與「矽盛世」宣言，彰顯台灣是美國在強化AI與經濟安全的重要夥伴。台美技術互補，可以相互強化並創造雙贏。

龔明鑫提到，這次EPPD主談的時間，是在台灣時間1月2日，美國時間是1月26、27日，剛好1月25日美國發生大風雪，我方團隊從各處前往開會，事實上非常困難。他是從美西過去，很多外交部團隊是從紐約過去，飛機剛好暫停，火車也斷斷續續，最後很幸運大家都到達。

龔明鑫指出，此次會議台美雙方簽署了「矽盛世」（Silicon Prosperity）聯合聲明。重點包括：第一，隨著AI加速革新，重塑了全球經濟跟供應鏈，台美雙方將深化全面性經濟夥伴關係；第二，台美雙方支持「矽盛世」宣言，彰顯台灣是美國強化AI與經濟安全的重要戰略夥伴關係。

龔明鑫提到，EPPD會議之中，共有四個支柱。

第一，經濟安全戰略對接。確保「AI供應鏈安全」由美方提議，希望在「矽盛世」宣言機制下，保障AI供應鏈的安全。雙方政府、企業共同參與AI科技及先進智慧的夥伴關係，並同意在AI終端應用上展開具體合作。美方跟我方也有一些工作小組形成。

另一方面，他提案希望有「主權 AI」模型，但在中文體系裡，現在中國的簡體中文體系影響力非常大。如果要建立繁體中文的語言模型，希望跟美方合作推廣到其他國家。

第二，有關於「數位基礎建設」，這是我方提案。我方正在推動「雅典娜計畫」（Project Athena），包括通訊、下世代通訊、軍工產業。我方提出了海纜安全上的問題、傳統通訊部分、還有天空上低軌衛星合作、陸地上5G Open RAN還有6G的發展趨勢。盼技術上與美方進一步合作。

他提到，無人機，這是我方提案，美方也非常重視。雙方同意無人機的商業發展、民生生產，還有法規凝聚，包括雙方的認證，都持續進行。EPPD開會前一天，工研院跟美國無人機產業協會（AUVSI）共同簽署了Green UAS 授權評鑑跟服務協議，未來可合作Green UAS認證機制。美國還有Blue UAS，可就國防上合作進一步研討。

他也說，關鍵性礦物合，雙方也非常重視。由於稀土問題，還有將來供應鏈安全上韌性的問題，雙方都非常重視。工研院試量產產線已經完成，將擴大產線，希望未來三到五年可以滿足一半以上的需求。美方也希望這套模式可以複製到其他的國家去，協助全世界稀土供應鏈安全韌性。

第三，與第三國的合作。這是由我方外交部特別提出，外交部來做主政，主要是與我邦交國的合作。比如我方在菲律賓、拉丁美洲共同優先有一些計畫性合作，美方同意在這個合作架構之中，讓美國政府與企業共同參與。

第四，雙邊經濟合作。關於「避免雙重課稅」，是我方提出。避免雙重課稅對我國在美國投資，還有美方企業在台灣投資，有很大正向效益，具有必要性跟急迫性。美方同意透過行政部分，對於跟我國國會溝通予以協助。

他說，投資審核的部分，是過去連續幾屆既有的技術性項目，進行經驗上的一些分享，這在專家會議裡面會做一些討論。

龔明鑫表示，最後總體觀察，這是2020年EPPD首度召開以來，第一次雙方主談人實體面對面地舉行會議，算是一個跨里程碑。另外一項特別意義是，我方參與「矽盛世」宣言，彰顯台灣是美國在強化AI與經濟安全的重要夥伴。台美技術互補，可以強化並創造雙贏。