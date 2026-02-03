國發會喊出目標：今年經濟成長率4.56% 人均GDP挑戰42170美元

國發會今日舉行年終記者會，仍將AI作為今年台灣經濟發展主軸，主委葉俊顯更喊出，今年台灣經濟成長率目標為4.56%，人均GDP（國內生產毛額）挑戰42170美元，同時呼籲國會能夠支持台美貿易協議，否則將衝擊傳統產業。

葉俊顯指出，由於AI需求暢旺，出口大幅提升，帶動國內資本支出的成長，國內外經濟預測機構大都認為台灣今年經濟成長在4%以上，而國發會訂的目標，不但比主計總處的3.54%高出不少，更較國發會的基準預測4.11%高了0.45個百分點，主要是因為振興民間消費、公共支出增加、帶動民間消費、淨輸出成長等四大政策積極效益。

雖然對今年台灣經濟成長樂觀，但同樣也有需要關注的風險與挑戰。葉俊顯表示，美國經貿政策有不確定性，包括美國關稅適法性疑慮，需關注判決及華府因應，而地緣政治分化，如格陵蘭爭議增添美歐貿易衝突、美中關稅戰暫休兵卻仍存變數，影響供應鏈全球布局。

此外，大陸政經風險同樣不可小覷，包含內需疲弱面臨經濟下行，消費信心不足、房地產市場低迷，加上產能過剩外溢低價傾銷，內捲競爭，低價出口產品至其他國家，近期高層權力震盪，政治不穩，都需要關注。

葉俊顯也說，台美關稅談判完成後，後續台美對等貿易協定ART、台美投資合作備忘錄後續將送國會審議，美國也關注與各國協議進展，如果若未獲通過，產業將再次面臨營運與投資布局不確定性，且傳產占製造業7成，就業影響廣。

對於今年施政重點，國發會仍持續統籌推動AI新十大建設。葉俊顯表示，包括美國、歐洲、日本與韓國都有AI行動計畫，形成全球AI軍備競賽，台灣需從「AI硬體強國」，升級為AI應用與解決方案重要輸出國，並提升國際AI評比，目標2028年能進步到14名，並以2040年創造15兆元以上產值、50萬個高薪就業機會、建立3個國際級實驗室，並推進AI全球排名評比前5等作為整體推動目標。

葉俊顯也說，AI可成為台灣經濟新的成長引擎，透過AI解決少子化、勞動力短缺，並提升產業價值與競爭力，讓台灣AI化。

對於台美貿易協議進程，葉俊顯表示，行政院規劃3月去立院進行相關專案報告，行政部門也會積極與國會溝通，消除產業界不確定性，但若萬一無法通過，對傳產有很大的影響，特別是工具機、水五金等產業，出口競爭力趨於弱勢，原本可以跟日本、南韓平起平坐，反而會喪失優勢。

葉俊顯表示，原本對美關稅32%＋N，對台灣經濟成長是負面效果，而談到15%不疊加後，反而會有些微正影響，但協議未獲通過的話，未來美國會給台灣多少的關稅，可能是事後要很嚴肅去面對的問題，目前不希望去評估這樣的衝擊。

至於投資美國的規劃，葉俊顯說，國家融資保證機制由國發會統籌，不會僅限於半導體與ICT產業，融資總額度不會超過2500億美元，保證專款則約62.5~100億美元，籌措資金來源多元，「但絕不會去賣台積電的股票」，國發基金的盈餘去年384.9億元，但也希望公股行庫、民營銀行都能加入。