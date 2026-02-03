台美聯合艦隊合作模式 林佳龍：雙向投資共生夥伴關係

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，外交部長林佳龍表示，日前他提出「台美聯合艦隊」合作模式，也就是賴清德總統所指示的「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」雙向投資。透過擴大貿易以及供應鏈擴張，形成台美之間的共生夥伴關係。

林佳龍表示，第五屆台美經濟繁榮夥伴對話的成果。上週在外交部、經濟部、數發部、教育部，以及國科會還有駐美代表處等單位的努力之下，在美國政府的重視還有支持之下，順利圓滿的完成。

林佳龍說，有關EPPD背景及重要性，EPPD已經發展成為台美當前針對經濟外交與科技合作最重要的「高層對話機制」。EPPD是在2020年川普總統第一任任期內建構的台美經濟外交對話平台，五年為一期。2024年在賴總統指示之下，爭取延長EPPD的第二期。

他指出，新的階段，在外交部跟經濟部合作之下，進行「雙部長」、「雙部會」跟美國相關部門對話。今年在行政院「經濟外交工作小組」的指導跟協調下，讓EPPD成為台美間跨部會、涵蓋多領域的重要經濟外交與科技合作交流平台。

林佳龍提到，事實上在正式會議前，進行了三次的準備工作，在設定好的四大支柱議題之下，與美方直接擬定這一次對話的議程。此次達成多項具體進展，朝建構繁榮安全、創新驅動的台美全方位夥伴關係邁進。

林佳龍強調，台灣外交戰略跟美國高度契合，緊密的產業連結，展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」。這個字也是美國經濟事務次卿海柏格特別強調，就是所謂的「Symbiotic Partnership」。

他說，回顧去年初，為了回應美國總統川普提出的「美國優先」的貿易及投資政策，並落實賴總統所指示的「立足台灣、佈局全球、加強美國、行銷全世界」整體戰略，他與產業界面對交換意見之後，去年率隊到美國華盛頓訪問，也提出了「台美聯合艦隊」合作模式。

林佳龍解釋，「台美聯合艦隊」合作模式，也就是賴總統所指示的「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」雙向投資。透過擴大貿易以及供應鏈擴張，形成台美之間的共生夥伴關係。

林佳龍表示，這也是外交部秉持賴總統指示推動「經濟外交」跟「榮光計畫」八大旗艦項目的成果展現。包括整合安全、經濟、科技、民主韌性、國際合作，並納入私部門參與，公私協力。這樣的政策方向跟戰略理念，跟美國國務院現在正在致力推動的「商業外交」高度一致。

面對地緣政治版塊快速變動的衝擊，他指出，AI與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視「安全、可信與韌性」，加速建構「非紅供應鏈」。

林佳龍說，美國政府去年7月經過半年的諮商，提出了「人工智慧行動方案」（AI Action Plan）。我方高度重視，而且跟他們做對接。我方也規劃了因應其三大支柱的政策內容，包括AI創新、基礎建設以及國際合作。

特別是在第三個支柱國際合作方面，他指出，我方跟美國國務院接續在去年所召開的「矽盛世」（Silicon Prosperity）倡議，我方也有代表受邀，這也設定了這一次EPPD專案談判，進一步就供應鏈擴張建立更緊密的合作關係。

林佳龍表示，在這個背景之下，這一次EPPD台美雙方就針對如何強化經濟安全、建構非紅供應鏈等議題深入交換意見。外交部也在會中提出了台美雙方在拉丁美洲、在有邦以及菲律賓等第三國的具體合作方向與規劃，獲得了美方正面回應。

林佳龍強調，這一次最重要的成果，就是台美在會中簽署了《矽盛世宣言》以及《台美經濟安全合作聯合聲明》。台灣將與美國夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益以及打造更繁榮未來為基礎的「經濟安全體系」。

他說，這份聯合聲明，凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的共生夥伴關係。就像賴總統所說的，台灣和美國是共同創造繁榮未來不可或缺的夥伴。同時EPPD所帶來的成果，也逐步落實賴總統所提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

林佳龍提到，後續工作方向，台灣具備世界級的製造能力與高度成熟的供應鏈整合能力；美國則擁有不可取代的創新生態系統和關鍵核心技術。台美若能夠強強聯手，將可以把技術、資金和人才更緊密地串聯起來。

他強調，這樣的合作模式，不僅有助於鞏固供應鏈廠商佈局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現 AI 供應鏈垂直整合的競爭優勢。

外交部將持續與美國政府保持密切的溝通與協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作，並透過行政院既有的「經濟外交工作小組」，還有「台美經貿工作小組」等機制，與相關部會共同深化台美雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加成的連結。

林佳龍表示，藉此壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。

他提到，今年適逢美國建國 250 週年，也是台灣總統直選30週年的一個關鍵的歷史時刻。奠基在自由、民主與法治的共同價值，台美已經建立深厚而且多元的合作夥伴關係。

展望未來，他期盼雙方在既有的良好基礎上，持續透過密切溝通與交流，進一步深化各領域的合作，共同為人民創造更安全、更繁榮的未來。