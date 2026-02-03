隔熱紙納管新制2月28日上路 前擋70%前側40%納入驗車規範

交通部公路局3日指出，已經完成修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，並公告將自2月28日起實施，未來第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。

交通部於去年2月道安記者會公佈道安三箭，揭示推動汽車隔熱紙管理，規劃先朝宣導教育再推動法制作業；考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，同時也比較各國規範後，先於2025年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識；同時也考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，期間多次與車商、業界溝通後，以隔熱紙單品管理方式，從源頭來推動黏貼隔熱紙產品符合標準的新制措施。

根據修法後規定，未來合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處(從車內方向往外看，副駕駛座側)，黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

公路局長林福山說明新制內容，並藉實車解釋隔熱紙可見光透過率標準、合格標識樣式及黏貼位置，交通部陳彥伯政務次長致詞時表示，交通部納管隔熱紙是希望在兼顧國內氣候車內溫度、隱私、行車安全、國人用車習慣及價格可負擔的基礎上規劃，這項政策推動是政府、消費者及產業共識與合作，大家共同努力才能順利推動。

公路局表示，考量國內車輛銷售模式，有相當比例由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，因此，公路局暨所屬監理機關已與各大汽車經銷商、代理商、公會等建立合作機制，未來民眾購車後若有黏貼隔熱紙的需求，銷售端將共同宣導及協助選用符合標準規定的隔熱紙，以提升駕駛人行車的識明性。

據統計，目前隔熱紙納管新制合格產品與市場導入情形，39家業者有申請合格報告，共計468個型號，目前公路局已完成26家業者合格報告審核，共計378個型號通過審查。民眾可至車安中心網站「車輛安全資訊網」查詢合格產品。

汽車隔熱紙法制化管理係以提升道路交通安全為核心理念，兼顧行車安全、車內隱私和隔熱效果，公路局呼籲各車輛車主如有黏貼隔熱紙的需求時，要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙，提升駕駛人在駕駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，一起打造更安全的行車環境，共同維護提升國內道路交通安全環境。