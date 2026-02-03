EPPD深化合作 AI供應鏈成立工作小組、美方鎖定AI Action Plan

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，有關AI、關鍵礦物、無人機供應鏈如何強化合作，經濟部長龔明鑫說明，AI供應鏈方面，在矽盛世宣言運作之中，已有成立工作小組。外交部長林佳龍指出，美方重點聚焦AI Action Plan，其中三支柱跟台灣密切相關。

龔明鑫表示，AI供應鏈的生態體系非常完整，台灣在AI供應鏈裡面最優、最強的部分，就是半導體跟伺服器。未來在矽盛世宣言運作之中，台灣政府告訴廠商將會「大放異彩」。後續已有成立工作小組，將相關計畫具體化。

龔明鑫提到，關鍵礦物分成兩個部分，如果是跨國性的儲備、合作也是在矽盛世之中的工作機制。但台美之間還有一些根據關鍵礦物來做的合作，如擴大供應鏈所需的採掘，也盼相關經驗能複製到其他國家去。礦源的部分，美方也跟我方共同協助來獲得保障。

龔明鑫說，無人機也分成兩部分，其一是雙邊認證的部分，現在Green UAS跟AUVSI已經有共同合作，進一步可能加上Green UAS的台美雙邊認證。另外一個是無人機、機器人的技術合作，我方跟美方已經有一些討論，與第三國的技術也已經談妥，盼進一步結合無人機、機器人的技術。

林佳龍說明，有關台美在無人機、AI供應鏈的合作，我方高度重視。美國是重點聚焦在AI Action Plan，以及矽盛世。EPPD幾乎按照這一年來，雙方在準備的工作來做一個總結。

林佳龍提到，AI Action Plan有三個支柱，跟台灣特別有關的，一個是AI創新，另外一個是基礎建設，再來就是國際合作。基礎建設的部分，台灣的製造力不可或缺。國際合作的部分，台美之後到第三國會有共同標準、認證。

林佳龍指出，美國的國務院最近在TSCI，有關於台灣安全合作倡議裡面，也編了預算，針對無人機相關部分，尋求台灣的合作。例如AI晶片、模型、應用，美方根據其戰略佈局，也會尋求跟台灣合作。

林佳龍說，無人機方面，外交部將成立「無人機外交工作小組」，我方協助友邦計畫裡面的國家，都想要建設無人機的法規、制度及人才培訓，以及測試、應用。這部分也是台美合作的重點。

林佳龍也說，關鍵礦物方面，在這次EPPD 已經很清楚，矽盛世跟EPPD是結合得，矽盛世的項目跟台美經濟繁榮夥伴對話都會連結起來。誠如美方經濟次長Helberg所講，盼於成熟的基礎上加速合作，給其他國家產生示範效果，包括 AI、無人機、關鍵礦物。