你以為不貪心就不會中招？165數據揭露：詐騙最愛藏在你「趕時間」的日常裡

撰文／ 黎詩彥

你可能沒有投資虛擬貨幣、也不會加入陌生群組，更不覺得自己會被詐騙。但在數位時代，詐騙早已不是「貪心」或「貪快」的人才會遇到的事。根據內政部警政署 165 打詐儀錶板統計，2025 年全年全台受理詐騙案件約 13 萬件，財損金額高達新台幣 700 億元，顯示詐騙已成為全民的日常風險。尤其在農曆年前後，年終採購、帳務結算、娛樂消費同時湧現，生活節奏明顯加快，也正是詐騙最容易「混進來」的時候！

假包裹、假物流：騙的不是你沒警覺，而是你正在趕時間

「您的包裹配送異常，請立即補繳費用」、「物流查詢失敗，請點擊連結確認。」近期有網紅收到這類「看似很正常的」訊息，按著指示操作，等到室友也接到同類訊息，才驚覺自己受騙上當，帳戶已被盜！也有不少上班族都曾在上班途中、或是會議中收到「包裹異常」通知，只想趁空檔確認一下，花短短三分鐘內照著指示操作完成，事後才發現誤入詐騙頁面。

進入年節貨運物流高峰期，同時也潛藏詐騙陷阱。 圖／葉騰豪 提供
進入年節貨運物流高峰期，同時也潛藏詐騙陷阱。 圖／葉騰豪 提供

根據顯示，在115年1月受理的案件中，「網路購物詐騙」高居第一名，國人損失總金額逼近4億。而其中，假物流通知正是最常見的破口之一。資安單位同步指出，假物流網站數量較過往暴增約86%，短時間內幾乎多出一倍，頁面設計與官方網站高度相似，常用「包裹異常」「需補繳費用」等理由，誘導民眾點擊。現今詐騙，利用的已不是人性貪婪與軟弱，而是抓住了我們在忙碌中，想「快點把一件小事處理完」的那份心態。

圖／內政部警政署165打詐儀錶板_115年1月詐騙手法統計 提供
圖／內政部警政署165打詐儀錶板_115年1月詐騙手法統計 提供

點數儲值更是詐騙策略，一旦被騙難以追回！

除了購物與物流，其他詐騙手法還包括假投資、假交友（投資詐財）、色情應召詐財與假交友（徵婚詐財），顯示詐騙樣態正悄悄地藏在各式人際互動中。

有的人是假借談感情一步步騙走大筆金額，但更多人是從「小額、看起來沒什麼」的點數與儲值開始中招。詐騙集團喜歡挑「小額點數」下手，因為點數的風險常會被低估，像是遊戲點數、影音平台序號，甚至幾百、幾千元的儲值金額，容易讓人放下戒心，心想「就當幫個忙」、「金額不大，應該沒事」。

但根據 165 相關案例，只要牽涉到點數或儲值序號，一旦交易完成，幾乎就追不回來。和一般轉帳、刷卡不同，點數因屬於即時兌換型商品，只要被轉走或立刻使用，往往難有取消、退費的機會，等發現不對勁時，錢早就變成別人的了。

點數詐騙花招百出，有的人可能是看到「限時優惠」連結，就點進去買了點數；也可能是在社群聊天時，對方說帳號有問題，請你「先幫忙代儲一下」；甚至是假裝成認識的人、聊得很熱絡，順勢請你「幫忙轉個序號」。

不少受害者回想起來，都說自己是在聊天、滑手機的輕鬆狀態下完成操作，直到對方突然已讀不回、帳號消失，才發現點數早就被用掉，卻求助無門。

點數常因為「小額」而被低估風險。 圖／葉騰豪 提供
點數常因為「小額」而被低估風險。 圖／葉騰豪 提供

防詐不只是消費者的責任，交易平台也必須共同面對

當詐騙手法越來越貼近日常操作流程，只靠消費者自己提高警覺，已經不夠。近年來，各產業也開始將防詐設計前移到「實際操作當下」。例如：電商平台momo、PChome 24h，已強化官方通知識別與異常連結提醒，支付平台如 街口支付、iPASS MONEY，增加交易確認與風險提示，避免在匆忙中誤觸陷阱。

泛娛樂領域中，橘子集團持續升級帳號驗證與異常登入偵測。網銀國際集團旗下GASH樂點，則從消費者最容易出事的「購點流程」下手：設置延遲入點與線上鎖卡機制，讓使用者在察覺異常時，仍有即時補救空間，並且在超商即時儲流程中，導入具發明專利基礎的驗證機制，於儲值完成前即時檢核。讓防詐不只是宣導和提醒，更能在「點數可能被不當利用」的那一刻，為消費者擋下風險。

過年越忙，越要多想一步

年節將近，真正危險的詐騙，往往不是來自陌生的誘惑，而是躲在那些你習以為常的小事中：查包裹進度、確認轉帳款項、和網路上遇到的我方隊友聊天……。當訊息催促你「立刻處理」、「現在確認」，不妨先深呼吸一下，暫停操作。多花幾分鐘查證，可能就少掉一整年的懊悔。你可以查詢數位發展部維護的「網路詐騙通報查詢網」，或直接撥打 165 反詐騙專線，讓專業替你把關。

在節奏飛快的過年日常裡，多留一秒給自己，守住的不只是錢包，還有過年的安心與平安。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

核三重啟進度！台電3月向核安會提出再運轉計畫 自我安全檢查盡早完成

外界關切核三重啟進度。經濟部長龔明鑫5日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫。台電已於1月15日與原廠美國西屋簽...

魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

台積電董事長魏哲家1月中在法說會表達對供電擔憂。經濟部長龔明鑫今天表示，今年興達、台中電廠預計將新增520萬瓩，只要新機...

年底綠電占比2成 龔明鑫承認再跳票

再生能源占比百分之廿的政策支票確定再度跳票。去年綠電占比僅百分之十三點○九，經濟部長龔明鑫昨天表示，去年底通過的環評三法...

市場波動未必全因華許！美元轉強 日圓也有助攻

美國總統川普提名華許擔任聯準會新任主席，引發全球金融市場大幅震盪，尤其美元走強、美債殖利率上升、美股漲跌震盪幅度放大，金...

華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

美國總統川普提名聯準會前理事華許接任聯準會主席，這項人事案不僅牽動未來貨幣政策走向，也讓人聯想到川普第一任期內，與現任主...

人物側寫／岳父是共和黨金主、雅詩蘭黛老闆 華許靠超強人脈打動川普

美國總統川普上月提名美國聯準會前理事華許擔任聯準會第十七任主席。華許是著名的通膨鷹派，而川普一直希望更鴿派的聯準會主席，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。