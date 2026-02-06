你以為不貪心就不會中招？165數據揭露：詐騙最愛藏在你「趕時間」的日常裡

你可能沒有投資虛擬貨幣、也不會加入陌生群組，更不覺得自己會被詐騙。但在數位時代，詐騙早已不是「貪心」或「貪快」的人才會遇到的事。根據內政部警政署 165 打詐儀錶板統計，2025 年全年全台受理詐騙案件約 13 萬件，財損金額高達新台幣 700 億元，顯示詐騙已成為全民的日常風險。尤其在農曆年前後，年終採購、帳務結算、娛樂消費同時湧現，生活節奏明顯加快，也正是詐騙最容易「混進來」的時候！

假包裹、假物流：騙的不是你沒警覺，而是你正在趕時間

「您的包裹配送異常，請立即補繳費用」、「物流查詢失敗，請點擊連結確認。」近期有網紅收到這類「看似很正常的」訊息，按著指示操作，等到室友也接到同類訊息，才驚覺自己受騙上當，帳戶已被盜！也有不少上班族都曾在上班途中、或是會議中收到「包裹異常」通知，只想趁空檔確認一下，花短短三分鐘內照著指示操作完成，事後才發現誤入詐騙頁面。

進入年節貨運物流高峰期，同時也潛藏詐騙陷阱。 圖／葉騰豪 提供

根據顯示，在115年1月受理的案件中，「網路購物詐騙」高居第一名，國人損失總金額逼近4億。而其中，假物流通知正是最常見的破口之一。資安單位同步指出，假物流網站數量較過往暴增約86%，短時間內幾乎多出一倍，頁面設計與官方網站高度相似，常用「包裹異常」「需補繳費用」等理由，誘導民眾點擊。現今詐騙，利用的已不是人性貪婪與軟弱，而是抓住了我們在忙碌中，想「快點把一件小事處理完」的那份心態。

圖／內政部警政署165打詐儀錶板_115年1月詐騙手法統計 提供

點數儲值更是詐騙策略，一旦被騙難以追回！

除了購物與物流，其他詐騙手法還包括假投資、假交友（投資詐財）、色情應召詐財與假交友（徵婚詐財），顯示詐騙樣態正悄悄地藏在各式人際互動中。

有的人是假借談感情一步步騙走大筆金額，但更多人是從「小額、看起來沒什麼」的點數與儲值開始中招。詐騙集團喜歡挑「小額點數」下手，因為點數的風險常會被低估，像是遊戲點數、影音平台序號，甚至幾百、幾千元的儲值金額，容易讓人放下戒心，心想「就當幫個忙」、「金額不大，應該沒事」。

但根據 165 相關案例，只要牽涉到點數或儲值序號，一旦交易完成，幾乎就追不回來。和一般轉帳、刷卡不同，點數因屬於即時兌換型商品，只要被轉走或立刻使用，往往難有取消、退費的機會，等發現不對勁時，錢早就變成別人的了。

點數詐騙花招百出，有的人可能是看到「限時優惠」連結，就點進去買了點數；也可能是在社群聊天時，對方說帳號有問題，請你「先幫忙代儲一下」；甚至是假裝成認識的人、聊得很熱絡，順勢請你「幫忙轉個序號」。

不少受害者回想起來，都說自己是在聊天、滑手機的輕鬆狀態下完成操作，直到對方突然已讀不回、帳號消失，才發現點數早就被用掉，卻求助無門。

點數常因為「小額」而被低估風險。 圖／葉騰豪 提供

防詐不只是消費者的責任，交易平台也必須共同面對

當詐騙手法越來越貼近日常操作流程，只靠消費者自己提高警覺，已經不夠。近年來，各產業也開始將防詐設計前移到「實際操作當下」。例如：電商平台momo、PChome 24h，已強化官方通知識別與異常連結提醒，支付平台如 街口支付、iPASS MONEY，增加交易確認與風險提示，避免在匆忙中誤觸陷阱。

泛娛樂領域中，橘子集團持續升級帳號驗證與異常登入偵測。網銀國際集團旗下GASH樂點，則從消費者最容易出事的「購點流程」下手：設置延遲入點與線上鎖卡機制，讓使用者在察覺異常時，仍有即時補救空間，並且在超商即時儲流程中，導入具發明專利基礎的驗證機制，於儲值完成前即時檢核。讓防詐不只是宣導和提醒，更能在「點數可能被不當利用」的那一刻，為消費者擋下風險。

過年越忙，越要多想一步

年節將近，真正危險的詐騙，往往不是來自陌生的誘惑，而是躲在那些你習以為常的小事中：查包裹進度、確認轉帳款項、和網路上遇到的我方隊友聊天……。當訊息催促你「立刻處理」、「現在確認」，不妨先深呼吸一下，暫停操作。多花幾分鐘查證，可能就少掉一整年的懊悔。你可以查詢數位發展部維護的「網路詐騙通報查詢網」，或直接撥打 165 反詐騙專線，讓專業替你把關。

在節奏飛快的過年日常裡，多留一秒給自己，守住的不只是錢包，還有過年的安心與平安。