台美關稅後首次 EPPD 賴總統：供應鏈投資持續深化、ART 最後階段

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，外界關注，這是台美關稅談妥後首次舉辦的EPPD，台美攜手投資合作關鍵項目為何。賴清德總統說明，AI、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機的供應鏈、投資將持續深化，「台美對等貿易協定」ART也已經進入最後階段。

賴總統表示，矽盛世是美國川普總統非常重要的國家經濟產業發展戰略，主要目的根據國務院負責推動矽盛世倡議的經濟次卿海柏格（Jacob Helberg）公開講。

賴總統指出，美國希望藉由矽盛世讓有能力的夥伴國家擴大彼此的聯盟關係，所以美國在這次EPPD對話，跟台灣簽署矽盛世宣言，對台灣、對美國來說都有重大的意義。

他提到，海柏格經濟次卿跟台灣簽訂矽盛世宣言的時候有公開說明，美國希望能夠深化台美全面性的經濟夥伴關係，基於信任、科技互補、共同利益，以及對於繁榮未來的承諾，大家一起合作。

他也說，台美合作能夠建構國際的經濟安全秩序，讓未來的全球智慧化時代來臨。經由美國、台灣，還有一些友盟國家的共同合作，不僅僅讓台美經濟可以繁榮，也可以對世界繁榮作出進一步貢獻。

賴總統說明，投資的下一步，可以看到本屆EPPD議程，特別提到未來台美在AI、數位基礎建設、關鍵礦物以及無人機等領域的供應鏈及投資都會持續深化，未來也會組成工作小組，針對EPPD談論的這些範圍都會持續深化，創造台美雙方的共同利益，也承擔起未來世界經濟繁榮的承諾。

至於外界關注，對等關稅宣布之後，賴總統和行政院長卓榮泰啟動企業關懷之旅，到今天EPPD成果說明會，「台美對等貿易協定」ART是否已有新的進度？賴總統回應，ART目前已經進入最後階段，他相信很快就會有結果，一旦確定後會盡速跟國人報告。