體感貧窮！8成民眾吃不到經濟果實 高低薪產業Ｍ型化趨勢加劇

去年在ＡＩ加持下，台灣經濟成長率飆上百分之八點六三，創十五年來最佳表現；而台股繼去年狂飆近六千點，今年一開年即站上三萬點大關。經濟數據雖亮眼，多數民眾卻無感，進一步解析數據，資通訊、電子零組件占出口比重集中度愈來愈高，約百分之十二就業人口撐起台灣高速經濟成長，高薪行業人口不到百分之廿，意即逾八成的民眾享受不到經濟果實。

產業失衡 經濟蒙塵

二○二四年台灣經濟成長率百分之四點八四，去年美國總統川普揮舞關稅大刀，原本以為經濟成長率面臨「保三」保衛戰，但ＡＩ熱潮帶動出口飆升，助攻經濟成長率大幅成長。然而，拉抬出口的產業高度集中在電子零組件及資通訊產業，出口占比從過往的四成多增加到七成六，傳統產業則因大陸低價銷貨、全球需求低迷，占比從四成退到二成。產業不均失衡加劇，讓亮麗經濟成長蒙上一層烏雲，揮之不去，更衝擊相關就業人口及薪資。

剖析政府各項統計數據，可得知誰促成台灣經濟跳躍式成長，以及誰是經濟成長果實的最大受惠者。

財政部統計顯示，ＡＩ浪潮造就台灣電子零組件、資通訊及視聽、光學及精密器材成為出口「兩大一小」支撐主力，三大產業出口占比在二○一六年約百分之四十八，近五年逐年快速上升到去年的百分之七十六。主計總處截至二○二四年底受僱員工人數顯示，這七成六的出口產值，相關產業就業人口只有一○四萬人左右，占比百分之十二左右。

電子金融 薪資大增

影響所及，電子零組件等產業近幾年的薪資大幅成長，拉高台灣二○二四年總薪資成長百分之四點四二，創下廿五年最高增幅，卻也呈現產業差距大的局面，不在其中的其他產業勞工，難以享受同步薪資成長紅利，高、低薪產業Ｍ型化趨勢加劇。

公司業績好，發給員工的獎金也多，以加計獎金、加班費的總薪資觀察，近五年受惠經濟成績的高薪族除了電子零組件、電腦電子光學製造業、資訊等相關產業外，金融保險業也成為受惠行業，同列四大高薪產業。其中金融保險業二○二四年每人每月平均總薪資達十點七萬元最高，年增百分之十一點九二；其次是電子零組件產業每月平均總薪資十點二萬元，較五年前增加近兩萬元、年增百分之十八點二八增幅最高；電腦電子及光學業每月平均九點二萬元、年增百分之十一點七七。

這四大高薪受惠產業人口，屬廣義享受經濟果實紅利的幸運勞工，在整體受僱員工八四五點七萬人，約占百分之十七、約一四五萬人。

相較之下，與出口主力產業沾不上邊的產業員工薪資遠遠被拋在後面，其中更有不少低薪產業全年總薪資的月薪僅三、四萬元左右。

企業利潤 分配不均

即使不是低薪族群，多數人薪資也都在平均數以下，形成國人強烈體感貧窮。以去年上半年為例，經常性薪資平均數為四萬七六○八元，但低於此平均值勞工人數卻高達百分之六十九點八一，等於近七成受僱者薪資不到平均數，比率創新高，顯示整體經濟成長加速，國人薪資差距反而拉大。

勞工未感受經濟成果同享，也與企業利潤分配不均有關。台灣ＧＤＰ（國內生產毛額）結構中，勞動報酬占比在二○二四年降至百分之四十三點一、創新低，這與台灣產業結構轉向資本密集、技術密集（如半導體）有關，勞工分享經濟果實比重確實減少。