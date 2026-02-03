聽新聞
傷口撒鹽！政府只秀亮麗數字 學者籲降低教育、房租、繳稅等支出

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
當高科技與電子產業獲利亮眼、股價上漲，員工薪資與分紅同步成長，相較之下，其他產業因資金與市場被排擠，發展空間受限，逐漸成為弱勢，圖為示意圖。記者黃仲裕／攝影
當高科技與電子產業獲利亮眼、股價上漲，員工薪資與分紅同步成長，相較之下，其他產業因資金與市場被排擠，發展空間受限，逐漸成為弱勢，圖為示意圖。記者黃仲裕／攝影

台灣經濟成長亮眼，大部分民眾卻無感，多數產業薪資成長有限，民眾平均薪資仍低於日、韓兩成以上。學者表示，關鍵問題不在ＡＩ產業一枝獨秀，而是政府資源不該錦上添花只在ＡＩ產業，應雨露均霑到其他行業。

學者指出，即使很難達到全民薪資同步上揚，但可以降低國人各項生活成本，減輕民眾相對剝奪感，間接讓全民共享經濟果實。也有學者提醒，產業過度集中會造成貧富差距及所得分配不均現象更嚴重，也會讓少子化、低薪問題更惡化，政府應該關注。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，目前產業結構資源的確被台積電吸走，導致其他產業沒有養分，但未來可能會改變，例如這些產業可能到美國投資，這對水、電、勞動力資源都不夠的台灣，不需要太排斥，且國際分工也不是政府可以主導。反而是政府也將過多資源集中在半導體產業，萬一這個產業垮了怎麼辦？這才是隱憂。

辛炳隆說，台灣不可能不讓科技業持續發展，也不可能不挹注資源，但不該過度投入，應想辦法雨露均霑。

台灣經濟成長、人均ＧＤＰ（國內生產毛額）都超越日、韓，薪資卻低於日、韓兩成，辛炳隆說，台灣平均薪資被科技業拉高現象，同樣存在南韓，南韓在相同大企業工作，若是屬外包商，薪資差距倍數非常大，南韓的小型企業勞工甚至不受勞動法令保障；日本也是高低薪差距大，因此日、韓平均薪資高於台灣，不代表兩國勞工享有較平均薪資，應該要看各國高低薪差距倍數。

辛炳隆說，與其想方法讓所有行業都高薪，不如降低民眾教育、房租、繳稅等支出，否則「只宣傳亮麗的經濟成就，民眾根本無感，反而是在傷口上撒鹽」。

亞太商工總會執行長邱達生則說，台灣的確要關注拉抬經濟成長力道的產業，並不是提供較多就業人口的產業，因此造成的貧富差距及所得分配不均現象更嚴重。此外，這個現象也可能造成少子化、低薪問題更惡化。

邱達生指出，台灣目前的確產業高度集中，造成資源往優勢產業移動，也是不可避免發生，但要想辦法讓優勢產業增加更多就業機會，經濟紅利分給更多人；其次，政府要協助傳產找到出路，協助轉型及尋找其他市場是政府可以努力的方向。

邱達生說，台灣以中小企業為主，多數就業機會都不是高薪工作，創造最多工作機會的服務業則不具規模經濟，以致台灣平均薪資遠低於日韓，除非服務業能創造品牌附加價值，甚至走向國際化，否則很難拉抬薪資。

