快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

新制勞退分紅 每人逾5.7萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動基金運用局昨（2）日公布去年投資績效，繳出亮眼成績單。其中新制勞退基金截至去年底規模5兆1,795億元，收益率15.6%，全年賺7,469億元，以新制勞退有效帳戶約1,292萬戶計算，平均每位勞工去年帳面分紅數達5萬7,810元，創新高。

另外，外界關注的勞保基金規模，截至去年底上升至1兆3,035億元，水位穩定維持在兆元以上，加上政府撥補勞保入法，有助舒緩財務壓力。

據統計，新制勞退基金規模為5兆1,795億元，去年收益7,469億元，收益率15.6%；舊制勞退基金規模為1兆658億元，去年賺2,057億元，收益率22.53%；勞保基金規模1兆3,035億元，去年收益1,598億元，收益率15.57%；就保基金規模1,825億元，去年賺26億元，收益率1.44%。

因新制勞退大賺，平均每位勞工帳面分紅5.7萬元，創高，依慣例，勞保局會在每年3月完成基金前一年收益分配，預期3月勞工分紅可期。

勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益不相同。

勞退基金 勞保基金

延伸閱讀

勞動基金去年大賺1.1兆！新制勞退十大持股 台積電穩居第一

勞退基金前十大持股揭曉！勞金局：一月收益非常有機會創新高

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

抗通膨！約78萬人勞保老年年金5月起將調升 估漲6.46%

相關新聞

體感貧窮…8成民眾吃不到經濟果實 高低薪產業M型化趨勢加劇

去年在ＡＩ加持下，台灣經濟成長率飆上百分之八點六三，創十五年來最佳表現；而台股繼去年狂飆近六千點，今年一開年即站上三萬點...

傷口撒鹽黃仁勳政府只秀亮麗數字 學者籲降低教育、房租、繳稅等支出

台灣經濟成長亮眼，大部分民眾卻無感，多數產業薪資成長有限，民眾平均薪資仍低於日、韓兩成以上。學者表示，關鍵問題不在ＡＩ產...

經濟成長無感？ 「投資」成分水嶺

近兩年台灣經濟表現亮眼，不論出口、企業獲利或股市指數皆屢創新高，總體數據顯示經濟成長動能仍在。不過，與數字形成對比的是，...

退休基金去年大賺1.3兆 勞動基金進帳1.1兆創新高

政府三大退休基金去年大豐收，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計去年全年大賺1兆3,702.9億元...

新制勞退分紅 每人逾5.7萬元

勞動基金運用局昨（2）日公布去年投資績效，繳出亮眼成績單。其中新制勞退基金截至去年底規模5兆1,795億元，收益率15....

台美關稅底定 製造業前景跟著冒火

台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續回升，中經院昨（2）日表示，台美關稅底定後，市場信心明顯回升，在不確定性消除後，業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。