新制勞退分紅 每人逾5.7萬元
勞動基金運用局昨（2）日公布去年投資績效，繳出亮眼成績單。其中新制勞退基金截至去年底規模5兆1,795億元，收益率15.6%，全年賺7,469億元，以新制勞退有效帳戶約1,292萬戶計算，平均每位勞工去年帳面分紅數達5萬7,810元，創新高。
另外，外界關注的勞保基金規模，截至去年底上升至1兆3,035億元，水位穩定維持在兆元以上，加上政府撥補勞保入法，有助舒緩財務壓力。
據統計，新制勞退基金規模為5兆1,795億元，去年收益7,469億元，收益率15.6%；舊制勞退基金規模為1兆658億元，去年賺2,057億元，收益率22.53%；勞保基金規模1兆3,035億元，去年收益1,598億元，收益率15.57%；就保基金規模1,825億元，去年賺26億元，收益率1.44%。
因新制勞退大賺，平均每位勞工帳面分紅5.7萬元，創高，依慣例，勞保局會在每年3月完成基金前一年收益分配，預期3月勞工分紅可期。
勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益不相同。
