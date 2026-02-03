退休基金去年大賺1.3兆 勞動基金進帳1.1兆創新高

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
政府三大退休基金去年大豐收，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計去年全年大賺1兆3,702.9億元。聯合報系資料照
政府三大退休基金去年大豐收，包含勞動基金國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計去年全年大賺1兆3,702.9億元。其中勞動基金大賺逾1.1兆元，創新高，且因今年元月股市續強，勞動基金元月收益可望刷新單月新高。

勞動基金運用局昨（2）日發布統計，截至2025年12月底，勞動基金規模為7兆7,925億元，全年收益數為1兆1,177億元，收益率為16.06%。受衛福部委託管理的國保基金規模7,099億元，全年收益數871億元，收益率15.52%。退撫基金規模1兆1,895億元，全年收益數1,654.6億元，收益率15.96%。

觀察12月單月，勞動基金賺進1,415億元，國保基金收益123.5億元，退撫基金賺入273.7億元；12月三大基金合計賺1,812.2億元。

勞金局表示，去年金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年（2016年至2025年12月）平均收益率分別為8.58％及8.99％，近五年（2021年至2025年12月）平均收益率分別為10.33％及10.59％。

勞金局指出，2025年上半年受美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新台幣匯價亦劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動。

隨著美國與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，加上台股因半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現穩健，推升大盤指數。

勞金局局長蘇郁卿表示，近期金融市場波動愈來愈大，勞動基金著眼於長期穩健收益，兼顧投資風險，會動態調整各基金投資組合，希望在多面向努力下，增益基金的長期投資收益。

勞動基金去年全年績效寫下佳績，收益數創新高，外界關注今年元月是否有機會再寫新猷？勞金局副局長劉麗茹表示，元月國內外股市、債市都很不錯，可樂觀看待元月勞動基金單月收益，目前單月收益最高紀錄是2025年10月的3,006億元，「元月看起來會超過，非常有機會。」

展望今年，勞金局指出，台灣供應鏈競爭仍具優勢，但仍要關注關稅政策及地緣政治風險。勞金局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

