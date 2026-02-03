快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

花旗上修台灣經濟成長至5.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

花旗以台灣去年第4季數據「優於預期」、科技出口強韌以及台美貿易協議等因素，將台灣2026年的國內生產毛額（GDP）成長預測大幅調升2.5個百分點至5.5%，並預測台灣央行將在今、明年底分別升息12.5個基點（半碼）。

花旗經濟學家雷智顏（Adrienne Lui）在2月1日發布的報告中，也將台灣2027年的成長預估上修至4%。

花旗指出：「儘管AI需求帶動了科技產業，但經濟仍呈現『K型化』發展，非AI或非科技產業依舊面臨挑戰。」花旗預期台灣政府將持續財政移轉支撐經濟，但產業間成長不均衡的情況仍將持續。

花旗也預測，台灣央行將在2026年12月與2027年12月，各把利率調升半碼，反映較佳的經濟成長前景，同時仍密切關注房市發展與經濟不均的風險。

台灣央行上次調整政策利率，已是2024年第1季，當時升息半碼，之後已連七季按兵不動。

花旗 科技

延伸閱讀

中國逾半省份未達GDP目標 經濟大省僅3地增速加快

花旗大幅上修台灣今年GDP預測至5.5% 預測央行年底轉向升息

經濟不樂觀？粵浙贛等13省市降GDP目標 調至4.5%到5.5%

中國多地下調GDP增長目標 專家料全國目標也下降

相關新聞

體感貧窮…8成民眾吃不到經濟果實 高低薪產業M型化趨勢加劇

去年在ＡＩ加持下，台灣經濟成長率飆上百分之八點六三，創十五年來最佳表現；而台股繼去年狂飆近六千點，今年一開年即站上三萬點...

傷口撒鹽…政府只秀亮麗數字 學者籲降低教育、房租、繳稅等支出

台灣經濟成長亮眼，大部分民眾卻無感，多數產業薪資成長有限，民眾平均薪資仍低於日、韓兩成以上。學者表示，關鍵問題不在ＡＩ產...

經濟成長無感？ 「投資」成分水嶺

近兩年台灣經濟表現亮眼，不論出口、企業獲利或股市指數皆屢創新高，總體數據顯示經濟成長動能仍在。不過，與數字形成對比的是，...

退休基金去年大賺1.3兆 勞動基金進帳1.1兆創新高

政府三大退休基金去年大豐收，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計去年全年大賺1兆3,702.9億元...

新制勞退分紅 每人逾5.7萬元

勞動基金運用局昨（2）日公布去年投資績效，繳出亮眼成績單。其中新制勞退基金截至去年底規模5兆1,795億元，收益率15....

台美關稅底定 製造業前景跟著冒火

台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續回升，中經院昨（2）日表示，台美關稅底定後，市場信心明顯回升，在不確定性消除後，業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。