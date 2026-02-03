台美關稅底定 製造業前景跟著冒火

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續回升，中經院昨（2）日表示，台美關稅底定後，市場信心明顯回升，在不確定性消除後，業者對於後市發展更有底氣，專家認為，當前景氣可說是「冒火」，製造業正迎來一波實質性拉貨動能。

標普公布台灣1月製造業PMI從去年12月的50.9升至51.7，連二月上升，是近一年來最佳；中經院昨日公布的台灣PMI升至57.2，則較去年12月上升1.9個百分點，連四月呈現擴張。

中經院指出，1月台美對等關稅談判底定，關稅稅率降至15%、且稅率不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品的最優惠關稅待遇，同時取得232條款優惠，加上農曆年前備貨需求，推升製造業表現。製造業六大產業PMI全數擴張，未來六個月展望指數更大幅躍升10個百分點至61，為2022年3月以來最快擴張。

中經院院長連賢明分析，此次幾乎各產業PMI指數，與未來六個月展望均呈正向發展，顯示關稅底定後，市場信心明顯回升；消除不確定性，讓業者對後市發展更有底氣。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城以「冒火」描述當前業界景氣，他認為，台灣製造業正迎來一波實質性拉貨動能，新訂單湧現帶動未完成訂單增加、客戶存貨下滑，形成健康的遞進式擴張；大廠合約不再單純以成本壓價為優先考量，而是轉向以「不斷鏈」為核心，要求供應鏈高度接軌、不可分拆，顯示穩定性已凌駕價格優勢。

不過，基礎原物料產業仍相對承壓。中經院指出，鋼鋁及多項鋼鐵衍生品仍依232條款課徵50%關稅，使該產業未來六個月展望指數仍處於緊縮區間；值得注意的是，亞洲鋼價與廢鋼價格上揚，帶動原物料價格指數大幅攀升，後續能否轉化為訂單透明度改善，仍有待觀察。

