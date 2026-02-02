快訊

富邦金盤後鉅額驚見300張漲停價 仙人指路問鼎100元大關？

具俊曄心痛發聲 喊話大S「下次相見就能永遠在一起」

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

台美關稅談判底定…中經院：彰顯台戰略價值 大陸因此「強烈反對」

中央社／ 台北2日電
中經院院長連賢明（左四）、中研院經濟所研究員簡錦漢（左起）、中華採購與供應管理協會顧問白宗城、中華經濟研究院副院長陳信宏、中經院區域中心副主任楊書菲、中經院第三研究所副研究員陳馨蕙、中研院經濟所經濟展望中心副主任楊晴雯下午一起出席2026年1月台灣採購經理人指數發布記者會，製造業之未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。聯合報記者蘇健忠／攝影
中經院院長連賢明（左四）、中研院經濟所研究員簡錦漢（左起）、中華採購與供應管理協會顧問白宗城、中華經濟研究院副院長陳信宏、中經院區域中心副主任楊書菲、中經院第三研究所副研究員陳馨蕙、中研院經濟所經濟展望中心副主任楊晴雯下午一起出席2026年1月台灣採購經理人指數發布記者會，製造業之未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。聯合報記者蘇健忠／攝影

台美關稅談判底定，製造業普遍正面看待，對未來展望也顯著回升。中經院學者指出，台美談判結果不只為廠商帶來競爭優勢，更重要的是，台灣對美國戰略價值已經明確被置於與歐盟、日本、韓國同一級別，這是中國發出聲明強烈反對的原因。

中經院今天發布1月製造業採購經理人指數（PMI）續揚至57.2%，為2022年4月以來最快擴張速度，且製造業未來6個月展望指數躍升至61%，為2022年3月以來最快擴張速度。中經院院長連賢明直言，台美關稅底定，廠商對未來信心明顯回溫。

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲進一步剖析台美關稅談判結果，她指出，比較台灣、日本、韓國對美投資承諾，雖然同屬高額對美經濟合作，但制度設計與戰略邏輯存在明顯差異；台灣採企業主導模式，日本為純粹資本提供者，概念類似「金主模式」，韓國則為混合模式。

楊書菲認為，「台灣模式」為對美合作中自主性最高，財務與治理風險相對可控的投資模式。

楊書菲點出兩大政策意涵，第一，美國總統川普透過關稅重新定義與各國的貿易關係，將重塑各國在美國市場的競爭力。

楊書菲補充，台灣對等貿易協定已經達到形同類FTA的效果，取得美國主要逆差國的最優惠待遇；台灣在美國面對的平均對等關稅與英國接近，與韓國齊平，較中國及東南亞國家享至少5個百分點以上的關稅優勢。

第二，台灣對美國的戰略價值，被明確置於與歐、日、韓同一級別。

楊書菲表示，這次談判結果非常明確彰顯台灣戰略價值，這是比較少見的情況。過去台灣不是被隱藏，就是另外討論；這次明確被放在與歐、日、韓同一級別，中國應該也是感受到此事，才會在台美談判確認後，發出堅定反對的聲明。

美國 關稅 製造業 川普

延伸閱讀

德外長：未與美中保持等距 美國仍是歐洲最重要夥伴

難吃又貴！部落客點名「韓國最雷商圈」：絕不准朋友去

話題新車Ford Territory、Mitsubishi XForce帶頭衝 台灣1月車市開紅盤

金控帳上賺逾3,000億元卻沒靠美國 投資風向為何變了？

相關新聞

勞動基金去年大賺1.1兆！新制勞退十大持股 台積電穩居第一

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，為歷年新高。若以新制勞退有效帳...

台美關稅談判底定…中經院：彰顯台戰略價值 大陸因此「強烈反對」

台美關稅談判底定，製造業普遍正面看待，對未來展望也顯著回升。中經院學者指出，台美談判結果不只為廠商帶來競爭優勢，更重要的...

台美關稅談定 1月製造業PMI未來半年展望「大升10個百分點」

中華經濟研究院今天發布1月採購經理人指數，受到台美關稅談判底定激勵，1月製造業採購經理人指數（PMI）上升1.9個百分點...

影／台灣採購經理人指數發布 對美關稅底定讓製造業展望上升至61%

中經院院長連賢明、中研院經濟所研究員簡錦漢、中華採購與供應管理協會顧問白宗城、中華經濟研究院副院長陳信宏、中經院區域中心...

PwC發布《2026年全球併購趨勢報告》 預期市場將出現明顯K形分化

PwC發布《2026年全球併購趨勢報告》（Global M&A industry trends: 2026 outloo...

川普提名「鷹派」華許掌聯準會 景順：實際政策或比預期溫和

歷經數月揣測，美國總統川普正式提名被視為偏鷹派的華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）新任主席，待參院確認後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。