台美關稅談定 1月製造業PMI未來半年展望「大升10個百分點」

中華經濟研究院今天發布1月採購經理人指數，受到台美關稅談判底定激勵，1月製造業採購經理人指數（PMI）上升1.9個百分點到57.2%，創2022年4月以來最快擴張速度，其中未來六個月展望大幅上揚10個百分點到61%，創2022年3月最快擴張。中經院院長連賢明直言「超乎預料」，關鍵在於不確定因素消除，包括傳產在內的製造業產業PMI及未來半年展望皆明顯上升，且數字會在2月更進一步呈現。

中經院副研究員陳馨蕙也說，廠商聽到關稅結果，當下心情確實認為比預期好，但訂單及生產不是馬上反映，接下來要過年，因此下個月未必馬上上來，雖然Q2如何還看不到，但中長趨勢是在的。

中華採購及管理協會顧問白宗城強調，從去年11月就看到新訂單需求端的改變，未完成訂單客戶存貨整個抬頭，今年比較特別的是，廠商反映與關鍵性大廠簽合約，過往大公司採購以成本為主，今年都以不斷鏈為主，價格放第二，顯示所有供應商就是確保整個供應鏈不斷鏈。

中經院發布1月製造業採購經理人指數55.3%上升到57.2%，1月台美對等關稅談判不僅關稅稅率下調至15%，且不再與原有的最惠國待遇（MFN）稅率疊加，台灣亦爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，並同時取得汽車零組件、木材等美國232條款下的最優惠關稅待遇，加上部分產業進行農曆年前備貨準備，1月製造業六大產業PMI全數呈現擴張。

製造業未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。六大產業除基礎原物料產業外，全數回報未來六個月展望呈現擴張。

至於未經季節調整非製造業指數NMI則是回升0.7個百分點至55.3%，為連續11個月擴張，而且呈現去年3月以來首次未來六個月展望呈現擴張，指數大幅翻揚8.3個百分點至56.3%，為2024年8月以來最快擴張速度。

陳馨蕙表示，1月採購經理人指數調查受到談判後確定出現明顯變化，無論製造業與非製造業都擴張速度加快，尤其製造業呈現高擴張速度，非常熱絡，很多業者回報1月較去年12月顯顯改善。除了因AI雙引擎帶動外，過去以調整存貨為主，1月已經出現年前拉貨，與不之前只因降低庫存補存貨狀況完全不同，在關稅不確定因素下降後，廠商對未來半年展望一口氣上升10個百分點，創下2022年3月以來最快張速度。

她分析，電子光學產業本來就是AI雙引擎最大受惠者，本月特別的是電力機械業相對表現不錯，與半導供應鍵散熱有關，對未來展望中斷六個月緊縮轉為擴張；另外交通工具因為關稅未定原本觀望，本月也因年前拉貨及車用零組件受惠，未來六個月轉擴張，都是從比較低迷狀況往上走。其他如塑化，雖然仍要觀察中國大陸終端需求，對未完成訂單仍緊縮，但未來六個月展望也轉樂觀，是九個月來首次轉為樂觀。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，從本月PMI表現，充分反映今年可預期AI投資會非常暢旺，媒體也報導包括Meta OPEN AI都持續大規模投入資料中心，記憶體廠商及韓國半導體大廠都在擴充產能，顯示今年AI仍很熱。NMI則因股市非常好，消費也有不錯表現，尤其是高階消費品都會表現不錯。