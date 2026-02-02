關稅塵埃落定、AI續熱 PMI連四個月擴張

關稅不確定性解除，加上AI需求續強，帶動製造與服務業同步升溫。中經院2日公布，1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）升至57.2，較去年12月續揚1.9個百分點，已連續四個月呈現擴張；非製造業經理人指數（NMI）也回升至55.3，顯示景氣動能延續至年初。

中經院指出，1月台美對等關稅談判底定，關稅稅率降至15%，且不再與最惠國待遇（MFN）疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品的最優惠關稅待遇，同時取得汽車零組件、木材等美國232條款下的優惠稅率，加上農曆年前備貨需求，推升製造業表現。製造業六大產業PMI全數呈現擴張，未來六個月展望指數更大幅躍升10個百分點至61，為2022年3月以來最快擴張。

中經院院長連賢明分析，這次幾乎各產業的PMI指數，與未來六個月展望均呈現正向發展，顯示關稅底定後，市場信心明顯回升；消除不確定性，讓業者對後市發展更有底氣。

從產業別觀察，電子暨光學產業持續暢旺。中經院指出，台灣AI供應鏈已進入「新一代AI運算產品」與「AI客製化晶片需求」的雙引擎階段，加上記憶體缺貨、價格上揚，高階晶圓、載板、封裝、電源與記憶體需求同步推升，1月電子暨光學產業PMI升至61.2，未完成訂單指數與未來六個月展望指數表現同樣亮眼。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城更以「冒火」來描述當前業界的景氣，他認為，台灣製造業正迎來一波實質性的拉貨動能，新訂單湧現帶動未完成訂單增加、客戶存貨下滑，形成健康的遞進式擴張；大廠合約也不再單純以成本壓價為優先考量，而是轉向以「不斷鏈」為核心，要求供應鏈高度接軌、不可分拆，顯示穩定性已凌駕價格優勢。

針對關稅與產業競爭，白宗城表示，隨台美對等關稅談判利多釋出，相較中國大陸低價出口與退稅補助，台廠競爭優勢明顯提升，帶動業界實質信心。雖然工具機業者仍反映訂單需要醞釀期，但四大輸入指標全面翻多，已讓業者對反全球化與海外投資的態度轉趨正向。

不過，基礎原物料產業仍相對承壓。中經院指出，鋼鋁及多項鋼鐵衍生品仍依232條款課徵50%關稅，使該產業未來六個月展望指數仍處於緊縮區間；值得注意的是，亞洲鋼價與廢鋼價格上揚，帶動原物料價格指數大幅攀升，後續能否轉化為訂單透明度改善，仍有待觀察。

非製造業方面，1月NMI已連續第11個月擴張，指數回升0.7個百分點至55.3。中經院指出，台美關稅底定、股市回升與製造業需求改善，帶動非製造業對後市轉趨樂觀，未來六個月展望指數翻揚8.3個百分點至56.3，為2024年8月以來最快擴張。

產業表現仍呈現分化。中經院指出，住宿餐飲、金融保險、運輸倉儲等產業展望明顯改善；營造暨不動產業也因半導體設備廠房與高階科技廠房需求，未來展望中斷連15個月緊縮轉為擴張。不過，零售業仍是非製造業中唯一回報未來展望緊縮的產業，顯示內需消費力道仍偏保守。

中經院副研究員陳馨蕙分析，零售業表現受資本市場波動與季節性因素影響顯著。去年4月股市下跌導致消費力道轉趨保守，百貨公司的保養品銷售並不如預期。此外，電商平台雖在去年11月及12月受惠於「雙11」、「雙12」活動帶動業績攀向高峰，但隨後即呈現下滑趨勢，進入1月後因缺乏大型促銷活動支撐，成長力道相對趨緩。