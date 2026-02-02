影／台灣採購經理人指數發布 對美關稅底定讓製造業展望上升至61%
中經院院長連賢明、中研院經濟所研究員簡錦漢、中華採購與供應管理協會顧問白宗城、中華經濟研究院副院長陳信宏、中經院區域中心副主任楊書菲、中經院第三研究所副研究員陳馨蕙、中研院經濟所經濟展望中心副主任楊晴雯下午一起出席2026年1月台灣採購經理人指數發布記者會。
中經院院長連賢明表示台灣製造業採購經理人指數（Taiwan Manufacturing PMI）2026年1月經季節調整之台灣製造業PMI續揚1.9個百分點至57.2%，為2022年4月以來最快擴張速度。隨台美對等關稅談判底定，製造業之未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。
1月台美對等關稅談判不僅關稅稅率下調至15%，且不再與原有的最惠國待遇（MFN）稅率疊加，台灣亦爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，並同時取得汽車零組件、木材等美國232條款下的最優惠關稅待遇，加上部分產業進行農曆年前備貨準備，1月製造業六大產業PMI全數呈現擴張，製造業之未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。
中經院第三研究所副研究員陳馨蕙表示六大產業除基礎原物料產業外，全數回報未來六個月展望呈現擴張。從產業別來看，六大產業中權重占比最高的電子暨光學產業仍持續暢旺，台灣AI供應鏈進入新一代AI運算產品、AI客製化晶片需求增加的雙引擎時代，以及傳統記憶體缺貨漲價潮仍持續，共同推升台灣高階晶圓、載板、封裝、電源與記憶體等需求。再加上台灣不僅取得半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，亦取得「在美投資」連動的免稅與優惠機制，未季調之電子暨光學產業PMI續揚至2022年4月以來最快擴張速度（61.2%）；未完成訂單指數續揚5.5個百分點至63.3%，為2021年9月以來最快擴張速度；未來六個月展望指數再躍升6.3個百分點至65.1%，為2022年3月以來最快擴張速度。
