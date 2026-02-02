影／台灣採購經理人指數發布 對美關稅底定讓製造業展望上升至61%

中經院院長連賢明、中研院經濟所研究員簡錦漢、中華採購與供應管理協會顧問白宗城、中華經濟研究院副院長陳信宏、中經院區域中心副主任楊書菲、中經院第三研究所副研究員陳馨蕙、中研院經濟所經濟展望中心副主任楊晴雯下午一起出席2026年1月台灣採購經理人指數發布記者會。

中經院院長連賢明表示台灣製造業採購經理人指數（Taiwan Manufacturing PMI）2026年1月經季節調整之台灣製造業PMI續揚1.9個百分點至57.2%，為2022年4月以來最快擴張速度。隨台美對等關稅談判底定，製造業之未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。

1月台美對等關稅談判不僅關稅稅率下調至15%，且不再與原有的最惠國待遇（MFN）稅率疊加，台灣亦爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，並同時取得汽車零組件、木材等美國232條款下的最優惠關稅待遇，加上部分產業進行農曆年前備貨準備，1月製造業六大產業PMI全數呈現擴張，製造業之未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。