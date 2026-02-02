PwC發布《2026年全球併購趨勢報告》 預期市場將出現明顯K形分化

PwC發布《2026年全球併購趨勢報告》（Global M&A industry trends: 2026 outlook），指出全球併購市場正告別傳統的景氣循環，進入一個由人工智慧（AI）、資本高度集中化與地緣政治格局共同驅動的結構性重塑新紀元。2026年的市場將呈現顯著的「K型」兩極分化，交易活動日益集中於資本最雄厚的買家與規模最大的交易，為台灣企業帶來前所未有的挑戰與機會。

PwC指出，2026年的全球併購環境由三大核心力量所定義：AI的變革性影響、市場的K型兩極分化，以及複雜的宏觀經濟與地緣政治背景，產生根本性的規則改變。

PwC預期，AI從新興科技名詞，迅速演變為全球併購市場的核心催化劑。

首先，AI正引發一場史無前例的「資本支出超級周期」。未來五年全球需要投入高達5至8兆美元的巨額資金，用於建構AI所需的基礎設施，包括資料中心、先進晶片、高速網路及新能源產能。此一規模遠超過2025年全球約3.5兆美元的併購總額。短期內，這場對基礎建設的龐大投資，無可避免地會排擠部分原可用於併購的資金，因為企業、政府及主權基金皆將資源優先投入這場攸關未來競爭力的AI軍備競賽。

從中長期視角觀察，AI所承諾的生產力躍升與產業轉型潛力，將點燃新一輪更具策略意義的併購浪潮。當AI技術開始大規模展現其降低成本、提升效率的結構性效益時，企業將面臨巨大的轉型壓力。為了不被時代淘汰，企業將被迫加速審視其業務組合，並透過併購來快速獲取關鍵的數據資產、演算法技術與頂尖人才，以鞏固其在AI時代的護城河。

其次，2026年的全球併購市場正呈現日益加劇的「K型」復甦特徵，市場的成長動能高度集中於金字塔頂端，而中小型市場的活動則相對受限，形成強烈對比。

金額超過50億美元的大型交易（megadeals）數量顯著回升。2025年，全球有111件大型交易，相較於2024年的63件，大幅成長76%。這些指標性交易不僅推高市場總價值，更重塑市場信心。與此同時，中小型市場合併活動依然受制於估值差距、執行風險和經濟不確定性，整體交易量僅呈現持平。這反映出多數買家在非策略性、非轉型性的交易上仍抱持謹慎態度。

第三，併購市場的信心正在逐步重建。有61%的企業領袖預期全球經濟成長將有所改善，利率趨勢的緩和，有助於降低交易的融資成本與執行風險，並縮小買賣雙方的估值預期差距。私募信貸（private credit）市場的蓬勃發展，為大型及複雜交易提供傳統銀行貸款之外的靈活資金來源，成為市場重要的潤滑劑。

在地緣政治層面，持續的緊張局勢正迫使企業將「供應鏈韌性」從一個管理概念提升至核心策略層級。併購已成為企業重塑供應鏈、實現近岸或友岸外包（nearshoring/friend-shoring）的關鍵工具。報告特別點出，對於身處地緣政治前沿且高度依賴全球貿易的台灣而言，策略性併購不再僅是追求成長的選項，而是攸關存亡的關鍵布局：藉此緊急地實現供應鏈與製造基地的多元化，以緩解關乎企業存續的關稅及地緣政治風險。

值得台灣生技產業關注的是，中國大陸生技業的快速崛起正重塑全球創新地圖。中國大陸的創新生技公司透過授權交易（license-out）模式吸引全球合作。這為台灣生技領袖帶來了雙重挑戰：一方面，必須尋求合作以接入此創新系統；另一方面，必須準備好在全球市場上面對資金充裕、行動迅速的中國大陸同業所帶來的加劇競爭。

面對複雜變局，PwC的報告也向台灣企業領袖提出三大核心建議，包括建立嚴格的資本配置紀律、為市場劇烈波動做好準備、採取清晰的AI主題投資視角。被動應對已遠遠不夠，台灣企業必須主動出擊。這需要建立一個清晰的、以AI為主題的投資藍圖。主動研究AI將如何重塑自身產業的價值鏈、顛覆現有商業模式，並在此基礎上建立獨特的投資論點，透過精準併購來創造超額回報，並防範核心業務的價值被侵蝕。