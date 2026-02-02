快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
巨大集團宣布，啟動第3階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在暫扣令（WRO）生效日（2025年9月24日）前2年內離職符合資格移工。圖／本報資料照片

先前被美國海關暫扣自行車與相關零配件的巨大集團今宣布，為進一步強化移工權益保障並完善零招聘費政策，近期啟動第3階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在暫扣令（WRO）生效日（2025年9月24日）前2年內離職符合資格移工。

去年9月24日，美國海關暨邊境保護局（CBP）認定巨大旗下台灣廠涉及強迫勞動疑慮，於2025年9月底被發布暫扣令，影響約4~5%營收。

巨大表示，此回溯方案追溯範圍超出一般國際實務標準，且與美國海關暨邊境保護局過往暫扣令案件的追溯範圍一致，展現巨大深化零招聘費政策與補救機制的決心。

巨大指出，自2025年起，就分階段推進零招聘費政策落實與制度建構，第一階段自去年1月1日起，針對新進移工落實零招聘費原則；第2階段於去年10月中旬擴大適用至所有現職移工，並完成相關費用返還，第3階段於近期進一步擴大至2年內離職移工，持續完善補償與補救機制。

巨大強調，已於官網正式公布第3階段補償方案，將透過多元管道公告與聯繫，包括泰國與越南當地仲介公司、台商協會、就業服務中心及在地媒體等，確保符合資格者可順利取得資訊並提出申請，以提升資訊可及性並確保補償機制有效落實。

同時，巨大也說，各項改善行動計畫持續推進中，相關作業正配合第3方獨立稽核機構的驗證程序進行，以確保制度符合國際規範並回應主管機關期待，也將秉持誠信、透明與實際行動，持續配合美國海關暨邊境保護局審查程序，推動改善措施落實，並持續推進儘速撤銷暫扣令目標。

巨大 移工 海關 美國 自行車

巨大：啟動第3階段招聘費用補償方案 適用範圍擴大至前2年內離職移工

