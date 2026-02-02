川普提名「鷹派」華許掌聯準會 景順：實際政策或比預期溫和

歷經數月揣測，美國總統川普正式提名被視為偏鷹派的華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）新任主席，待參院確認後將於2026年5月接替鮑爾（Jerome Powell）。景順首席全球市場策略師Brian Levitt指出，雖然市場對這項人事案大多感到意外並視華許為鷹派代表，但為若華許順利上任，他的政策立場未必會如市場預期般強硬。

華許曾在任內被視為聯準會內較為鷹派的聲音。2008年全球金融危機期間，他多次反對降息，認為通膨風險可能被市場低估。乍看之下，華許過往的政策立場似乎與川普主張的低利率方向相左，不過他近月的語調已有所轉變。華許目前支持2026年進一步放寬貨幣政策，理由是生產力提升可望推動美國經濟成長，且不致引發更高通膨，進而為降息提供空間。然而，2026年之後若通膨壓力持續，政策走向仍可能再度變得不明朗。

Brian Levitt表示，在美國聯準會的資產負債表政策方面，華許以對量化寬鬆的鷹派立場和長期批評著稱。不過，他也主張聯準會與美國財政部之間應有更緊密的協作，並且運用聯準會資產負債表來因應住房負擔問題——這正是川普政府今年的首要政策項目。因此，儘管華許過去曾對此類作法持反對態度，但如果他上任後在資產負債表管理上採取更務實的操作策略，也不會令人意外。

華許長期批評聯準會規模過大、干預過深，並偏離其核心任務。他認為，這些問題削弱了聯準會的公信力，也導致近年的政策誤判。若華許出任主席，他可能會致力於讓央行重新聚焦於「雙重使命」本身。

此外，華許也多次表態，希望改革聯準會的預測方法，認為現行模型屢次未能及時捕捉景氣轉折。因此，若由華許領導聯準會，貨幣政策可能更著重前瞻性判斷，有別於近年偏向「回看既有數據、事後反應」的操作模式。

金融市場初步將華許的提名解讀為偏鷹派。川普宣布人事案後，美國公債殖利率立即走升、美元轉強，金價大幅下挫，股指期貨同步走低。

然而，從中長期來看，Brian Levitt表示，華許未必會如市場目前預期般鷹派。他過去的決策背景與在聯準會的任職經驗，應有助於維持央行獨立性與金融體系穩定，有望讓通膨預期與美國融資成本保持受控。此外，他的民間部門背景也可能推動進一步的銀行監管鬆綁，為信貸擴張與美國經濟成長帶來助力。若華許領導下的聯準會能維持政治獨立、政策基調偏向市場友善，將對股市形成正面支撐。