勞動基金去年大賺1.1兆！新制勞退十大持股 台積電穩居第一

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，為歷年新高。若以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每戶可分紅高達5.7萬，同樣創下紀錄。而去年底新制勞退基金前10大持股中，台積電以31.96％持股比率仍位居第1。

勞動基金運用局每半年公告1次各大基金的前10大持股名單，今公告2025年底的最新統計，新制勞退基金前10大持股中，由高到低分別為台積電31.96％、台達電6.34％、鴻海4.33％、聯發科3.91％、奇鋐2.74％、台光電2.41％、富邦金2.1％、國泰金1.99％、健策1.86％、金像電1.78％。

其中台積電的持股比率已多年穩居第一，而新制勞退基金前10大持股企業多以電子及半導體產業為主，若從自營股票來看，台積電去年下半年占全部股票投資比率高達53.41%，遠超其他個股。