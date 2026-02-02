勞動基金去年大賺1.1兆！新制勞退十大持股 台積電穩居第一

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，為歷年新高。若以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每戶可分紅高達5.7萬，同樣創下紀錄。而去年底新制勞退基金前10大持股中，台積電以31.96％持股比率仍位居第1。

勞動基金運用局每半年公告1次各大基金的前10大持股名單，今公告2025年底的最新統計，新制勞退基金前10大持股中，由高到低分別為台積電31.96％、台達電6.34％、鴻海4.33％、聯發科3.91％、奇鋐2.74％、台光電2.41％、富邦金2.1％、國泰金1.99％、健策1.86％、金像電1.78％。

其中台積電的持股比率已多年穩居第一，而新制勞退基金前10大持股企業多以電子及半導體產業為主，若從自營股票來看，台積電去年下半年占全部股票投資比率高達53.41%，遠超其他個股。

台積電 半導體 帳戶

相關新聞

太空、資安與半導體 新創獲投資破千億

新創公司首次年度獲得破千億投資！經濟部次長何晉滄2日於記者會強調，國內新創投資在2024年獲得1002億投資…

金價可能從最高點回檔50%至61.8% 台銀：今年金價劇烈變動將成常態

華許將出任美國聯準會主席，美股及金、銀貴金屬同步大跌，尤其市場矚目金價今年的走勢，對此台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，金...

無薪假升溫至5,675人 勞動部：過年前訂單尚未回穩

勞動部2日公布減班休息（無薪假）最新統計為346家、5,675人。上一期1月16日為317家、5,410人。本期家數增加...

雙創歷史新高！勞動基金2025賺進破兆 新制勞退分紅逾5.7萬元

勞動部2日發布勞動基金最新運用情形，截至2025年12月底，整體勞動基金規模為7兆7,925億元，收益數為1兆1,177...

抗通膨！約78萬人勞保老年年金5月起將調升 估漲6.46%

為保障勞工退休生活，避免退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。根據勞保局資料，預估2026年將有六個年度累計...

