數發部：台美推動語料庫有共識 研議在第三國合作可信賴 AI 系統

數發部次長侯宜秀日前赴美國華府出席第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），並拜會美國相關單位，與美方高階官員就AI治理、通訊韌性及數位產業發展等多項領域達成深化合作共識。侯宜秀表示，台美雙方有共識討論推動可信的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的發展與應用，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

侯宜秀表示，數發部長林宜敬力促透過「算力、資料、人才、行銷、資金」等五大政策工具，協助台灣數位產業加速AI導入核心策略；透過台灣「五大信賴產業」、「AI新十大建設」與「美國AI行動計畫」（America’s AI Action Plan）的戰略對接，數發部將持續落實台美數位領域的實務交流。

侯宜秀繼去年12月受邀赴美參加「矽盛世峰會」（Pax Silica Summit）後，日前再度赴華府實體與會EPPD高層會議，並見證台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），彰顯數發部在推動數位政策與國際交流中的關鍵職責，透過各項業務的持續投入，落實「人工智慧基本法」要求的「國際合作與對接」。

侯宜秀指出，「信賴」是AI發展的核心基礎，在「矽盛世」（Pax Silica）願景下，台灣不僅是全球AI硬體供應鏈的關鍵節點，在軟體方面更是推動可信賴AI生態系的重要策略夥伴。台美雙方合作將可在極大化AI創新效益的同時，有效應對潛在數位風險，為全球數位發展奠定可靠的基礎。

侯宜秀說明，AI治理方面，台美雙方有共識討論推動可信的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的發展與應用，共同形塑多元開放特色的主權AI資料基礎，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

數發部於去年12月上線「台灣主權AI訓練語料庫」，迄今已有逾200個機關提供語料，上架逾3,000筆資料集、超過11億tokens，包含文化藝術、語言詞彙、歷史文物等多個領域。數發部將持續推動充實語料內容，提供具台灣觀點與文化特色的高品質語料，支援主權AI模型訓練需求。

通訊韌性方面，美國支持台灣探索前瞻通訊技術，以作為多方增強通訊韌性的一環。台灣將攜手美國與友盟國家，共同在海底電纜及其他資通訊基礎建設領域建立「可信賴連結」。

在海纜防護上，數發部採公私協力模式落實防護機制，包括從法規面強化監控權宜輪，並加重破壞海纜的刑事責任，同時在執行面督導業者落實安全防護演練，以及補助建置海纜、登陸站及微波備援系統。此外，也推動國內電信業者接軌國際，以汲取最新防護技術並深化跨國合作，例如中華電信（2412）已加入兩大國際海纜維修區域協定。

在衛星通訊上，數發部積極建構多元衛星應變網路，將探索與美國低軌衛星服務供應商合作，增強台灣整體通訊韌性。

此外，台美雙方也有共識將共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就 AI Academy 合作框架交換意見。數發部已於2025年7月正式發布《AI產業人才認定指引》，定義「應用、開發、研究」三大類別及「五大能力架構」（素養、工具、程式、模型訓練、服務開發），並納入AWS、Microsoft、Google、NVIDIA等美系大廠的證照資訊，作為能力參考指標，建構完整的AI人才生態圈，為數位產業發展奠定基礎。