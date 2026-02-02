114年退撫基金賺1654億再創新高 收益率15.96%

快訊

中央社／ 台北2日電

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，截至民國114年12月底，實際收益數1654.62億元，已連3年創史上新高；收益率15.96%，則寫下史上第3高。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，114年截至12月31日的基金運用情形，整體基金收益數新台幣1654.62億元，期間實際收益率15.96%。其中，自行經營的固定收益57.30億元，收益率1.60%，資本利得收益數642.77億元，收益率31.18%。

委託經營部分，收益數為954.55億元，期間收益率為20.23%。

退撫基金指出，114年度截至12月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.46%、台灣加權股價指數上漲25.74%、MSCI全球指數上漲22.34%、彭博全球綜合債券指數上漲8.17%、美元兌新台幣匯率貶值4.09%。

根據退撫基金統計，自85年以來，整體收益數最高前3名為114年的1654.62億元、113年的1600.26億元、以及112年的997.75億元；整體收益率方面，最高的是98年的19.49%，次高為113年的17.49%，第3高為114年收益率15.96%。

