太空、資安與半導體 新創獲投資破千億

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
經濟部2日公布「2025新創企業白皮書」，我國新創企業在2024年新獲得超過千億投資。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
經濟部2日公布「2025新創企業白皮書」，我國新創企業在2024年新獲得超過千億投資。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

新創公司首次年度獲得破千億投資！經濟部次長何晉滄2日於記者會強調，國內新創投資在2024年獲得1002億投資，創下近10年新高，其中五大信賴產業占比約22.56%。現場也邀請到太空、半導體、無人載具與資安等領域的企業說明成果，包括沒有GPS仍可讓無人機運作的技術等。

信賴產業占比22.56%

經濟部2日發布「2025新創企業白皮書」，經濟部次長何晉滄表示，全國已有10552家新創企業，提供約10.5萬個工作機會，其中278家成功進入公開市場。

新創企業2024年的整體銷售額成長34%，2025年貨品出口額成長29.3%，國內新創投資在2024年突破1002億元，創下近10年來新高，主要集中在健康醫療、生技、能源與AI等領域。

中小新創企業署署長李冠志介紹說，五大信賴產業占比約22.56%（2381家），主要領域包括健康醫療與生技12.05%、電子相關硬體7.82%、食品與餐飲7.55%、消費產品6.94%等。

何晉滄說，政府近年來以國發基金協助新創，感謝國發會做為跨部會統籌窗口，並在海外設立新創據點。經濟部也協助企業到美國、日本、歐洲與東南亞佈局，還有帶領企業參與美國CES、Select USA等展覽，以及法國、日本與新加坡的新創展覽與競賽，政府希望鼓勵高技術門檻的新創公司，協助發展五大信賴產業。

檢測製程汙染物

現場也邀請幾家新創企業分享經驗。互宇向量執行長鍾宏彬分享說，公司整合光纖與微機電技術，打造抗干擾慣性導航系統，解決無衛星訊號的定位問題，可應用在國防無人載具與低軌衛星供應鏈，可以讓無人機在GPS高度被干擾的環境仍可透過運算的方式繼續運作。

「AI結合影像，可以看到奈米級顆粒！」邑流微側半導體總經理李信宏表示，透過專利影像技術與AI，可即時看見流體中的奈米級顆粒，突破傳統檢測極限，相關技術有望應用在半導體先進製程良率監控（台積電或英特爾），提升製程良率與產品品質，未來還可應用在廢水監測，希望在2年內能夠IPO。


