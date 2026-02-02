台銀楊天立：金價噴出式上漲 短線回檔5、6成皆合理

快訊

中央社／ 台北2日電

美國總統川普提名聯準會前官員華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，近日美元走高，引發黃金與白銀拋售潮。台銀貴金屬部經理楊天立說，考量先前金價噴出式上漲，如今「大幅清洗很合理」，以目前來說，短線回檔50%甚至到61.8%，應是合理範圍。他強調，雖然金價進入「不封頂」，但行情「噴出」時，投資人不要追高。

國際金價1月30日遭遇歷史性暴跌，從逼近每盎司5600美元高價位摔至4700多美元左右，今天國際金價續跌，一度觸及約4586美元，波動劇烈震撼市場。

台銀今天上午舉行墨香迎春賀新年記者會，楊天立會後接受媒體聯訪談及，目前黃金與其他貴金屬價格修正屬意料之中，整體來看，金價自去年10月28日起漲，漲幅約達44%，現在回檔的幅度，光是1月30日單日震盪就有11%，若由1月29日開始觀察，回檔幅度大約已超過15%，但從整個區段來看，仍是蠻合理的。

楊天立直言，由於先前金價出現「噴出式」上漲，因此短線大幅清洗很合理，以目前來說，短線回檔50%、甚至到61.8%，應該都是合理範圍，但長期趨勢還是看好。

楊天立表示，現在金價已進入支撐帶，一般預期可能會在很短期間內觸及低點，甚至出現「超額清洗」的狀況，之後可能會花1、2個月的時間整理，長期應該會慢慢逐步上升趨勢。

展望後市，楊天立提到，今年受地緣政治演變影響，有區域及內政之間的挑戰，同時，市場也持續觀察美國總統川普面對期中選舉如何出招，加上目前尚無法100%確認新任聯準會主席屬於鷹派或鴿派，後續仍存在許多政策不確定性。

楊天立說，許多外資分析機構將今年黃金目標價設定在每盎司6000美元以上、甚至6600美元，而幾乎所有在去年第4季預測的高價位，提前至今年1月到達。

楊天立提醒，目前整體金價進入「不封頂」的情形，會隨著地緣政治變化、川普政策，以及區域內部變化進行，建議當行情「噴出」時，千萬不要追高，可採取定期定額方式會比較好，而若採短線，反而要在噴出時採取觀望或獲利了結等做法，會比較安全。

楊天立不諱言，波動越來越劇烈可能會是今年的常態，這是因為不確定性，可能在美國期中選舉前更加放大。

至於實體貴金屬供貨量方面，楊天立說，不論是黃金或白銀，台銀的庫存都非常充分，因為有提早準備，因此沒有任何供給緊縮或斷貨情形。

金價

