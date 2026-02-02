賴總統：AI 是中小微企業升級轉型重要引擎 不遺落任何產業

賴清德總統2日接見「亞太資通訊科技聯盟大賽APICTA Awards 2025」獲獎代表隊。他表示，AI是現在進行式，政府會持續努力，打造開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，也讓AI成為中小微企業升級轉型的重要引擎，確保在轉型的過程中，不遺落任何一個產業。

賴總統表示，亞太資通訊科技聯盟大賽，被譽為亞太資通訊界的奧斯卡獎。去年12月，台灣睽違9年再次舉辦大賽，並且在13個印太經濟體，共256件作品中脫穎而出，一共拿下10面金牌、8面銀牌、6面銅牌，不僅成績亮眼，更刷新大會紀錄，非常不容易，給大家按個讚！

他感謝亞太資通訊科技聯盟、主辦城市高雄市政府的支持，以及數發部和台北市電腦公會的努力，讓各國代表隊都能在無後顧之憂的環境中，盡情發揮。也感謝台灣的國際評審，秉持高度專業與公正，給予代表隊寶貴的建議和肯定。

賴總統說，今年台灣得獎隊伍，橫跨消費者端應用、社群服務、工業應用、商業服務、政府與公共服務、學生組等組別。不僅展現各團隊長期投入研發、持續精進的努力，更代表台灣資通訊研發與創新實力，已經在世界舞台上發光發熱。

賴總統出，AI改變世界，不是未來式，而是現在進行式，台灣必須加緊腳步，瞄準未來，確保下一世代的競爭優勢。去年他提出「AI 新十大建設」，預計投入1.5兆元，希望在2040年，能夠培養50萬名AI應用人才、創造15兆元的產值。

政府持續布局量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術，確保台灣長期競爭力。未來，也將從算力、資料、人才、行銷、資金等五大面向同步推進，加速打造具備前瞻性與包容性的科技環境，進一步邁向「創新經濟，智慧國家」的目標。

賴總統表示，科技真正的價值，在於解決問題、改善生活。政府會持續努力，打造開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，也讓AI成為中小微企業升級轉型的重要引擎，確保在轉型的過程中，不遺落任何一個產業、任何一家公司或族群。

他相信，在座參與亞太資通訊科技聯盟大賽的選手，都是台灣邁向智慧國家的生力軍。他期待，有更多青年學子、產業先進與創新團隊，能夠善用這個競賽平台，與印太夥伴展開更多的交流與合作，拓展台灣的國際影響力。

賴總統說，政府會繼續做大家夢想路上最堅實的後盾，支持每一位參賽者，將創意與技術真正落地，為台灣、也為印太區域，創造更智慧、更美好、也更具包容性的數位未來。