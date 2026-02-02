勞保基金再添活水 114年收益近1600億

114年勞動基金運用績效出爐，全年度大賺新台幣1兆1177億元，創下歷史新高。其中勞保基金收益近1600億元，為勞保財務再添活水，也讓勞保基金規模達1兆3035億元。

勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金運用情形說明，整體勞動基金截至114年12月底止，規模為7兆7925億元，114年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06%。

與歷年數據比較，整體勞動基金以113年表現最亮眼，當年收益數為1兆428億元、收益率為16.48%，皆為歷史新高，而新制勞退、勞保基金也分別以6989.7億元、1629.1億元破紀錄。

而114年整體勞動基金大賺1兆1177億元、新制勞退7469億元，收益率雖都未打破113年紀錄，但收益數仍創下新高。

至於外界關心的勞保基金部分，114年投資收益數為1598億元，讓勞保基金規模達1兆3035億元，維持財務水位。

勞動基金投資表現亮眼，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為8.58%及8.99%，近5年平均收益率也分別為10.33%及10.59%，投資績效穩健。