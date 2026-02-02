快訊

金價可能從最高點回檔50%至61.8% 台銀：今年金價劇烈變動將成常態

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金價可能從最高點回檔50%至61.8% 台銀：今年金價劇烈變動將成常態。（路透）
金價可能從最高點回檔50%至61.8% 台銀：今年金價劇烈變動將成常態。（路透）

華許將出任美國聯準會主席，美股及金、銀貴金屬同步大跌，尤其市場矚目金價今年的走勢，對此台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，金價在今年的劇烈變動，會是常態，尤其是在美國期中選舉之前，他尤其建議投資人，短期衝高的話不要追，要先觀望，包括獲利了結。

楊天立也分析，倘若金價從10月28日的起漲點起算，已經上漲44%，若上周五來算單日震盪11%，周四的話合計15%，而金價從10月上漲迄今，倘若從最高點回檔大約50%或是61.8%，其實都在合理範圍，金價從上周四回檔之後，已漸進入支撐帶，會在短時間之內落底，短期內甚至有可能會超額清洗，未來可能會花1至2個月時間來整理。

楊天立也認為，金價先前已多次噴出式上漲，若現在大量清洗也是合理的；對今年的變數，他盤點，今年不只全球區域與區域之間，還有內政與內政之間的挑戰，不穩定性很高，另外，川普為期中選舉不斷出招，再加上新任聯準會主席是鷹派或鴿派市場仍不確定，這四大變數，是今年的不確定性所在。

楊天立也進而指出，很多國際機構去年第四季預期的高價，在1月都已到達，也有很多預測機構已將今年金價預期調高至每盎司6千美元，甚至6600美元，對此他特別提醒，現在的金價已處於「不封頂」的狀態，會隨著地緣政治變化、川普政策、及很多區域內部變化來進行，因此，投資人要特別小心，金價震盪劇烈今年會成為常態。

對於已看到民眾來台銀搶買黃金？楊天立沒有回應，但楊天立也強調，台銀的實體產品供貨量充份，外傳供給緊縮、斷貨的情況都沒有，即使民眾逢低搶進黃金，台銀這裡也已都有「最好的準備」。

金價

相關新聞

雙創歷史新高！勞動基金2025賺進破兆 新制勞退分紅逾5.7萬元

勞動部2日發布勞動基金最新運用情形，截至2025年12月底，整體勞動基金規模為7兆7,925億元，收益數為1兆1,177...

無薪假升溫至5,675人 勞動部：過年前訂單尚未回穩

勞動部2日公布減班休息（無薪假）最新統計為346家、5,675人。上一期1月16日為317家、5,410人。本期家數增加...

抗通膨！約78萬人勞保老年年金5月起將調升 估漲6.46%

為保障勞工退休生活，避免退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。根據勞保局資料，預估2026年將有六個年度累計...

勞保老年年金5月調漲 調幅估6.46%…78萬人受惠

為保障勞工退休生活，避免退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。據勞保局資料，預估2026年將有六個年度累計成...

勞工規劃退休年齡 愈來愈早

勞動部發布2025年最新調查指出，近15%勞工已規劃退休年齡，其規劃退休年齡平均為60.9歲，意外的是，較2024年調查...

