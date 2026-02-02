無薪假升溫至5,675人 勞動部：過年前訂單尚未回穩

勞動部2日公布減班休息（無薪假）最新統計為346家、5,675人。上一期1月16日為317家、5,410人。本期家數增加29家，人數微幅上升265人。製造業為280家、5,222人，佔總人數超過九成。受美國關稅影響有274家、4,735人，佔總人數超過八成。

勞動部條平司長黃琦雅表示，本期減班休息以製造業280家、5,222人為主。製造業相較於上一期，增加了20家、240人，佔總體人數超過九成。製造業之中，以金屬機電工業最多，有230家、4,181人，其中又以機械設備製造業125家、2,849人為最主要。

黃琦雅提到，受美國關稅影響有274家、4,735人，約佔總人數超過八成。相較上一期增加22家、250人。另有5家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有54名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。

她說明，減班休息大部分是規模小於50人以下企業，有316家，佔九成。大部分減班休息型態，大約四成是休息一個月四天以下。實施原因，廠商反應訂單沒有那快回溫，雖然關稅公佈了，稅率下降為15%不疊加，但企業可能還在聯繫訂單。

黃琦雅指出，減班休息實施地區還是維持台中最多，有95家、2,105人。但是家數跟人數基本上相較於前期，還是算有下降，這次增加也沒有很明顯。台南不包含南科，台南這一次也不明顯，大約增加四家，但人數更少為9人。後續還需要再觀察。

她說，這一次算是過年前倒數第二次，過年放假前一天還會再公告一次減班休息。假設要恢復正常上班，可能也是要等過完年回來，因為過年期間企業也不會接單。所以訂單要回溫，可能會是在過年後。

至於是否受到年前趕工潮影響，黃琦雅表示，現在已經進入趕工潮，因為再兩個禮拜就要過年了。所以這一期之後要再觀察，通常企業比較不會在這時候通報提前終止減班休息，應該會是在過完年那一期比較明顯。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有72.8%的企業（252家）為適用僱用安定措施的產業，有接近八成（76.8%，4,361人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。