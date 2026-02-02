勞保老年年金5月調漲 調幅估6.46%…78萬人受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
為保障勞工退休生活，避免退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。圖／聯合報系資料照片
為保障勞工退休生活，避免退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。據勞保局資料，預估2026年將有六個年度累計成長率跨越5%門檻，估計約78萬名退休勞工受惠，調幅預計6.46%，自今年5月起調漲，6月入帳。

漲幅達標的六個年度包含：2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年，自今年5月起，將調升月領老年年金金額。

依《勞工保險條例》規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，就會調整勞保年金給付，且CPI累計漲多少，老年年金就調多少；一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到累計CPI年增率超過5%，才會再次啟動調升機制。

主計總處日前已發布2025年平均CPI漲1.66％，CPI指數為109.6。勞保局資料顯示， 2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年等共六個年度，其基期年度CPI指數皆為102.95；截至2024年底，累計CPI漲幅皆為4.72%，現再加計2025年CPI指數成長，經試算，累計幅度皆為6.46%。

舉例來說，某勞工於2016年申請勞保老年年金，每月領2萬元；隨著物價累計，已曾在2023年5月調升7.4%，亦即改領21,480元；到了2025年底累計CPI調幅為6.46%，預計自2026年5月起改領22,868元。

2026年5月起除了上述六個年度勞保老年年金給付調升外，勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

