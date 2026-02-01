抗通膨！約78萬人勞保老年年金5月起將調升 估漲6.46%

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
根據勞保局資料，預估2026年將有六個年度累計成長率跨越5％門檻，估計約78萬名退休勞工受惠。圖／聯合報系資料照片
為保障勞工退休生活，避免退休金通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。根據勞保局資料，預估2026年將有六個年度累計成長率跨越5％門檻，估計約78萬名退休勞工受惠，調幅預估為6.46%，自今年5月起調漲，6月入帳。

依《勞工保險條例》規定，當消費者物價指數CPI）累計成長率達5%時就會調整勞保年金給付，而且，CPI累計漲多少，老年年金就調多少；一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到累計CPI年增率超過5%，才會再次啟動調升機制。

主計總處已發布2025年平均CPI漲1.66％，CPI指數為109.6，依據勞保局資料，累計至2025年底，將有六個年度累計成長率跨越5％門檻，包括2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年等共六個年度，自今年5月起，將調升月領老年年金金額。

勞保局資料顯示，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年等共六個年度，其基期年度CPI指數皆為102.95；截至2024年底，累計CPI漲幅皆為4.72%，現再加計2025年CPI指數成長，經本報試算，累計幅度皆為6.46%。

舉例來說，某勞工於2016年申請勞保老年年金，每月領2萬元；隨著物價累計，已曾在2023年5月調升7.40%，亦即改領21,480元；到了2025年底累計CPI調幅為6.46%，預計自2026年5月起改領22,868元。

2026年5月起除了上述六個年度勞保老年年金給付調升外，勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

一旦退休勞工領的老年年金若達到法定調升時，按往例，都是自當年度5月起調升，6月入帳，屆時退休勞工會在帳面上看到兩筆入帳，一筆是原本請領金額，另一筆則是調升後的加發金額；直至7月才會顯示合併為一筆金額。

自俄烏戰爭之後，因全球通膨，物價飛漲，勞保局已多次大規模進行調整退休勞工的勞保年金。勞保局2022年5月已調升五個年度請領勞保年金，約有49.2萬人受惠；2023年5月再調升五個年度，受惠人數更多達66萬人。2024年5月則一口氣調升八個年度，受惠人數高達約85萬人，部分年度調幅高達7.59%，可說史上最大調幅。2025年則未有年度調升。2026年5月預計78萬退休勞工再調升一波。

勞保年金 CPI 退休生活 消費者物價指數 通膨 退休金

