全台首宗！台電馬鞍水力機組獲RE100國際驗證 生態魚道、鷺鷥島享美名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電研發導入「AI生物辨識」技術，透過生物辨識標記與影像資料庫建立，即時且全面掌握馬鞍壩生態魚道利用成效。台電／提供
台電致力於穩定供電，同時積極營造電力建設生態共融，並去(2025)年推動我國首件水力發電「RE100綠能驗證」計畫，在歷經超過半年的實地現勘及審查，大甲溪電廠鞍機組近期正式取得國際驗證機構「水力發電永續發展聯盟」（Hydropower Sustainability Alliance，HSA）及「低衝擊水力驗證機構」（Low Impact Hydropower Institute，LIHI）聯合驗證，除是我國第一座取得綠電憑證的水庫式水力機組，更是經兩個國際機構驗證為RE100綠能的世界首例。

因應國際淨零趨勢與企業綠電需求，經濟部標準局於2024年修正《再生能源憑證實施辦法》，將再生能源發電設備納入利用水力轉換為電能之非抽蓄式水力，而不限於《再生能源發展條例》所稱裝置容量未達二萬瓩之小水力發電設備。台電為接軌國際並提升水力發電永續性，進一步於2025年推動我國首件水力發電「RE100綠能驗證」計畫，邀請國際驗證機構HSA與LIHI，跨海來到大甲溪實地考察當地環境生態。

台電指出，驗證團隊審查項目涵蓋馬鞍壩上下游魚類保育、水質生態、海岸線及流域保護與當地歷史文化保存等，期間更入溪谷林間，走訪在地部落，全面檢視台電生態保育作為。在歷經超過半年現勘及審查，馬鞍機組分別於2025年12月29日、今年1月13日正式取得HSA及LIHI雙重驗證，成為國際RE100驗證綠能，更是LIHI於亞洲首個實地驗證案例。

台電表示，大甲溪流域從最上游的德基水庫，到了最下游的馬鞍壩，整個大甲溪流域，總共有五座發電機組，等於每1滴水會經過5座機組發5次電，最後再流到石岡壩調節放水。其中，位於下游的馬鞍機組裝置容量13.35萬瓩，去(2025)年共發出超過4億度綠電，而馬鞍壩河段共蘊含多達17種魚類，更是台灣石𩼧、台灣白甲魚（苦花）與纓口台鰍等大甲溪原生魚種的重要棲地。

台電說明，長年投入大甲溪流域生態保育工作，1998年起即打造馬鞍壩生態魚道協助魚類洄游，並於2016年降低魚道入口底檻與河床落差，使體型較小或跳躍性的魚類也可成功上溯；2024年更研發導入「AI生物辨識」技術，透過生物辨識標記與影像資料庫建立，即時且全面掌握魚道利用成效。而馬鞍壩庫區內的一座小沙洲，也在台電人的悉心維護下，成為白鷺鷥、夜鷺等鳥類棲居的樂園，享有「鷺鷥島」美稱。

台電表示，以馬鞍機組為起點，台電後續將完成大甲溪流域水力機組的整體驗證，並規劃陸續推展至濁水溪流域及東部溪流，持續以國際標準守護臺灣水資源與生態環境。

台電持續致力於電力場域生態共融，於1998年起即打造馬鞍壩生態魚道協助魚類洄游。台電／提供
馬鞍壩河段共蘊含多達17種魚類，更是臺灣石𩼧、臺灣白甲魚（苦花）與纓口臺鰍等大甲溪原生魚種的重要棲地。台電／提供
