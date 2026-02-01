「人老屋老」有福了 內政部列為老宅延壽優先對象
內政部表示，「老宅延壽計畫」未來將採分年度受理方式，訂定明確核定原則，包括優先照顧高齡者與弱勢族群、優先改善外牆磁磚剝落等公共安全風險，以及優先補助可作為包租代管社會住宅之住宅。
內政部近日部務會報安排國土署報告「老宅延壽機能復新計畫」辦理情形，此計畫已取得經濟部及衛生福利部支持，未來將透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置。
另外計畫也將銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，強化高齡者及行動不便者的居住安全與生活便利性，全面提升老宅延壽政策的整體價值，實現「人在地安養、屋減碳永續」的目標。
內政部指出，「老宅延壽機能復新計畫」除規劃成立中央及地方輔導服務團外，也建立諮詢平台及操作指引，提供民眾清楚易懂的申請協助。
未來將採分年度受理方式，訂定明確核定原則，包括優先照顧高齡者與弱勢族群、優先改善外牆磁磚剝落等公共安全風險，及優先補助可作為包租代管社會住宅之住宅，並結合節能修繕措施，以確保有限資源發揮最大效益。
同時，亦將考量財劃法與地方政府討論經費分配及運用，也鼓勵地方政府整合既有老舊建築物整建維護、增設升降設備等相關補助措施，進一步擴大政策效能。
內政部補充，推動老宅延壽計畫是社會大眾對政府高度期待的公共政策之一，內政部自去年起鎖定人口稠密及老宅分布較多的縣市辦理巡迴說明會。
截至目前已完成北市3場、新北市5場，台中市、嘉義市及高雄市各辦理1場，累計參與人次超過5,000人。今年2月起，將陸續在桃園市、臺南市、彰化縣、屏東縣等地辦理，持續推動各地老舊住宅安全與居住品質的改善。
內政部表示，有意願民眾可於週一至週五上午8時至下午5時，撥打服務專線（02）7701-9919洽詢，或至「都市更新入口網—老宅延壽專區」查詢。
