竹南科東產業用地草案第二波問卷 盼促使加快中央加快審議

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府布局桃竹苗大矽谷推動方案，規畫35.14公頃竹南科東產業用地，府最近發出第二波地主問卷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府布局桃竹苗大矽谷推動方案，規畫35.14公頃竹南科東產業用地，府最近發出第二波地主問卷。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府布局桃竹苗大矽谷推動方案，規畫35.14公頃竹南科東產業用地，都市計畫變更草案已獲得逾6成土地有意願參與，縣府最近發出第二波問卷，希望支持率再提升，促使中央加快審議進度。

農業區變更竹南科東產業用地草案，範圍35.14公頃，規畫5.15公頃園專區、13.83公頃第一產業專區、3.04公頃第二產專區，0.04公頃能源專用區，及相關道路、公園等公共設施案，納入竹南科學園區暨周邊地區特定區主要計畫通盤檢討程序，縣都市計畫審員會去年8月審議通過，目前內政部都市計畫委會專案小組審議中。

縣府工商發展處指出，科東變更草案於縣都委會審議前，第一波已取得約60%、21公頃土地有意願參與變更，內政部都委會專案小組希望掌握更多地主意見，縣府因此再次清查有155名地主沒有回復意願，再發出第二波問問卷調查，希望今年2月6日回覆，結果再據以提報內政部都委會，供審議參考。

科東產業用地草案期程，希望今年底中央審議通過發布實施，依現行法令規定，採區段徵收開發，2021年完工，初估抵價地發還比率，曾經農地重劃區中華路以西13.56公頃、46%，未經農地重劃中華路以東21.58公頃、41%。

工商發展處指出，大矽谷計畫縣府提列3處儲備基地，科東產業用地草案進度最快，也備受地方矚目，地處苗北科技產業發展軸線的核心區位，加上新竹科學園區外溢，縣府整體規畫，希望促成產業升級、地方繁榮與土地價值提升，創造地主、產業與地方發展「三贏」。

都市計畫 內政部

