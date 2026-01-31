聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／Fed獨立性 美元可靠的基礎

聯合報／ 本報記者藍鈞達

對多數人來說，美元似乎是一種不需要懷疑的存在。國際貿易用它結算，中央銀行拿它當外匯儲備，市場動盪時，資金還是會往美元靠攏。正因如此，當外界討論聯準會是否承受政治壓力時，真正引發不安的是「美元一定可靠」的前提開始鬆動。

如果世界不再相信美元，影響不會以「美元崩盤」這種戲劇化方式出現，而是從更細微、卻更現實的地方慢慢擴散。各國央行雖不太可能突然大量拋售美元資產，但會更積極思考分散配置。畢竟當美國貨幣政策以服務國家利益為優先時，美元儲備可能會從「避險」轉為「風險」。

跨國企業過去習慣性以美元報價與結算，是因為穩定、方便、成本低。若對美元政策的可預測性產生疑慮，企業就會更頻繁評估替代方案，歐元、人民幣甚或穩定幣。

當金融市場解讀經濟數據與政治訊號，利率、匯率與資金流向的波動，就不再只反映基本面，而是夾雜更多不確定性。這類波動未必天天出現，但出現時往往又快又急，讓市場更難以預判。

對小型、開放型經濟體而言，這種變化的感受尤其明顯。高度依賴美元結算與國際資金流動的國家，會更早感受到匯率壓力與資金移動速度的變化。不是因為美元失靈，而是因為全球對美元的使用，開始多了一層「政治情境假設」。

這一切並不意味世界會拋棄美元，美元仍然是目前最深、最廣、最具流動性的貨幣體系。但差別在於，從「理所當然」到「需要備案」，本身就是一種結構性轉變。

過去獨立的聯準會，讓美元看起來不只是美國的工具，而是一套相對有規則的系統。當這層制度信任被削弱，世界並不會立刻反抗，而是選擇更保守、更分散的作法。

對全球金融體系而言，真正的影響不在於某天會不會發生劇變，而在從此之後，每一個使用美元的決定都會多問一句：「如果情況變了，備案在哪裡？」

Fed 聯準會 美元

延伸閱讀

伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱武裝部隊「進入高度戒備」

推升金價理由今年會少一半？花旗：核心因素或仍可提供支撐

台積電換關稅 林祖嘉憂：精密技術外移有國安疑慮

華許將掌聯準會美元上揚 白銀創1980年後暴跌紀錄

相關新聞

黃仁勳北士科土地公廟「拜碼頭」？廟方曝接洽過程

輝達執行長黃仁勳前天抵台，此行是否與北市府簽約北士科總部受矚。市長蔣萬安曾透露要邀黃仁勳到旁邊的土地公廟拜拜，鄰近的軟橋...

影／南科30年集團結婚 卓榮泰宣布喜訊：經濟成長35年來最高

行政院長卓榮泰今天到南科參加南科30集團結婚為66對南科新人祝福，除了鼓勵台積電員工佔多數的新人要「高良率」增產報國，強...

華許將掌Fed 金銀創46年最大跌幅

美國總統川普提名聯準會前官員華許出任下一屆聯準會主席，消息一出引發上周五（一月卅日）的資本市場劇烈反應，包括美元指數走強...

專家：美貨幣政策 恐成一團迷霧

美國總統川普宣布提名華許擔任聯準會主席，金融市場原本擔憂新任主席可能屈服於白宮的壓力，強行大幅降低利率；但基於華許的背景...

新聞分析／Fed獨立性 美元可靠的基礎

對多數人來說，美元似乎是一種不需要懷疑的存在。國際貿易用它結算，中央銀行拿它當外匯儲備，市場動盪時，資金還是會往美元靠攏...

解救公教負債 退撫基金「年年要達一成投資報酬率」可行嗎？

解救巨額潛藏負債公教人員退休撫卹，退撫基金投資報酬率扮演角色重大。根據第九次退撫基金精算報告指出，若在現職公教人員提撥率...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。