專家：美貨幣政策 恐成一團迷霧

美國總統川普宣布提名華許擔任聯準會主席，金融市場原本擔憂新任主席可能屈服於白宮的壓力，強行大幅降低利率；但基於華許的背景及過去的主張，由於他被視為相對鷹派人選，美元應聲走強、美債殖利率攀升（代表債券價格下跌），股市、黃金與加密貨幣同步承壓，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策的預期。

台新新光金首席經濟學家李鎮宇指出，華許對貨幣政策透明度的理解，基本上停留在聯準會前主席葛林斯班時代，他相信貨幣政策要有效，必須要讓人「猜不到」。如果華許上台，美國的貨幣政策恐怕會變成一團迷霧，開完記者會，每家媒體報紙各自表述。華許對貨幣影響力的理解也很古老，他始終認為通膨就是鈔票印太多，所以他的政策直覺是：降息沒問題，但縮表一定要同步進行。問題是，世界已不是一九九○年代，二○○八到二○○九年開始做量化寬鬆（ＱＥ）之後，美國並沒有出現結構性通膨，關鍵原因之一是中國長期對全球輸出通膨。

李鎮宇說，最近這一波通膨，一部分是錢印太多，另一個被刻意忽略的因素，是中美貿易摩擦造成的成本重組與效率損失，這不是單靠縮表就能解決的，如果在這種結構背景下，還堅持一邊降息、一邊縮表，市場流動性恐怕會出問題。

此外，美國的貨幣政策對全球金融市場影響甚巨，一旦政治力介入決策，最直接、也最具破壞性的後果就是通膨失控。金融圈指出，歷史一再顯示，若央行無法獨立掌控貨幣發行與基準利率，執政者為追求短期經濟成長與政治利益，往往傾向寬鬆貨幣政策，最終卻讓物價失去控制。

行政院前副院長施俊吉指出，台灣社會有不少人低估央行獨立性的重要性，覺得「好像沒什麼了不起」，但央行制度的誕生，就是為了防止執政者濫用貨幣權力。比方說，以英格蘭銀行為首的現代央行制度，核心精神正是將貨幣發行權交由專業機構。這樣的設計，是確保貨幣政策不會淪為短期政治工具，這也是央行獨立性最原始的來源。

施俊吉說，幾乎所有執政者都偏好低利率，因為信用寬鬆、經濟熱絡，有助於短期政績與民意支持；但央行必須在景氣過熱時踩煞車，以防通膨失控。「如果央行失去獨立性，完全照執政者意思走，萬一執政者不懂經濟，整個國家不就完了？」