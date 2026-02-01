近年退撫基金績效表現佳 資產配置重押台積電

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

近年退撫基金績效表現佳，據了解，主要是資產配置在台股比重大。根據退撫基金公布資料，目前布局台股比重高達逾4,000多億元、占比34.82%，其中台股布局四成四重押在台積電（2330），也是政府主要退休基金中占比最高者；退撫基金投資國內半導體類股占比也高達53.25%。

退撫基金將在明（2）日發布2025年全年報酬率，並更新投資台股前十大持股。近半年來隨台積電股價水漲船高，預料退撫基金持有台積電比重會大幅攀升。

退撫基金2023年大賺997.75億元，報酬率13.10%，2024年大賺1,600億元，報酬率彈跳17.49%；績效表現突出，更勝勞動基金報酬率。2025年前11月大賺1,380億元，報酬率13.42%。

銓敘部高層官員透露，退撫基金近年績效優異，主因投資台股較多，台股漲勢如紅，遠高於全球股市。

依退撫基金公布的2025年11月投資細節，自營操作部分，國內股票及指數股票型基金達1,930.64億元，國內委外經營高達2,138.53億元，兩者合計占退撫基金規模11,683.89億元約三成五。

去年6月底退撫基金持有前十大國內個股中，台積電占44.8%，鴻海占3.34%、聯發科占2.75%、台達電占2.39%、廣達占2.11%、中華電占1.93%、中信金占1.66%、富邦金1.43%、奇鋐1.3%、緯創1.26%。由此看出退撫基金布局多檔AI股。

