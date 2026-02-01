退撫收支平衡 未來50年投資都要達標 須年年賺10%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
解救巨額潛藏負債公教人員退休撫卹，退撫基金投資報酬率扮演角色重大。圖為示意圖。聯合報系資料照

解救巨額潛藏負債公教人員退休撫卹，退撫基金投資報酬率扮演角色重大。根據第九次公務人員退撫基金精算報告指出，若在現職公教人員提撥率維持15%下，公教退撫基金要達收支平衡，未來50年平均投資報酬率要分別達到9.15%及10.72%。簡言之，未來退撫基金收益率要「年年」達到一成，才能收支平衡。

依報告，涵蓋逾40萬人退休軍公教及65.4萬在職軍公教，退撫基金未來潛藏負債高達2.96兆元，其中公務人員、教育人員退撫基金未提存潛藏負債分別達1.27兆、1.33兆。

若不靠政府撥補，要靠退撫基金財務打平，未來50年年報酬率高達一成。惟上述精算皆已將未來50年年改後節省經費挹注到退撫基金中納入。近期藍白通過停砍年金方案，考試院預估還要多出3,600億元缺口，若要靠政府財政撥補及退撫基金補平缺口，壓力很大。

精算報告推估，若不攤提公務及教育人員過去負債、只考慮未來服務成本，退撫基金未來50年平均投資報酬率分別達7%及7.48%，即可達收支平衡。以此精算結果來看，這目標似乎較容易有機會達陣。

自2018年開始推動軍公教年改，年改節省經費挹注到退撫基金，加上近年退撫基金收益率表現極佳，截至2025年11月底止，退撫基金規模已破兆元達1兆1,683億元。

不過退撫基金潛藏負債要靠退撫基金績效填補，難度很高。報告指出，以精算基準日2023年12月31日過去28年退撫基金平均收益率為3.93%，最近三、五及十年平均收益數達5%至7%之間。

退撫基金2022年收益率為負6.7%，2023年收益率達13.1%，2024年更彈跳17.49%大賺1,600.26億元；2025年前11月收益率達13.42%，收益數達1,380.94億元。退撫基金近年收益表現亮眼，主要是拜全球股市大漲之賜，但仍無法保證未來50年收益率可達10%。官員說，無法保證全球及台股年年就像近兩年如此暴漲。

報告估算，公務人員退撫基金最適提撥率為41.47%，包含未提撥精算負債攤提為23.73%、未來服務成本為17.74%。教育人員最適提撥率為51.99%，包含未提撥精算負債攤提為36.06%、未來服務成本為15.93%。

精算報告推估，若不攤提過去負債最適提撥率，只考慮未來服務成本，亦即公務人員為17.74%、教育人員為15.93%提撥率下，退撫基金未來50年平均投資報酬率分別達7%及7.48%，即可達收支平衡。以此精算結果來看，後者目標似乎較容易有機會達陣。

